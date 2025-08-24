Μελτέμια έως 7 μποφόρ, πτώση θερμοκρασίας και βροχές: Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες μέρες
Ανατροπή στο σκηνικό του καιρού αναμένουμε από βδομάδα, καθώς τα μελτέμια γίνονται πιο έντονα -θα φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, συνοδευόμενα από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρες βροχές.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 °C, με τις υψηλότερες τιμές στις ακτές του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη. Ηπιότερη θα είναι η ζέστη στο υπόλοιπο κομμάτι της χώρας.
Το μοτίβο αυτό θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα υποχωρήσει περαιτέρω.
Παράλληλα, βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους, εξαπλωμένες σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας - ιδιαίτερα στα ορεινά και στα ηπειρωτικά.