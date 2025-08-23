Ήξερες ότι μόνο 3 χώρες παγκοσμίως έχουν μεγαλύτερη οικονομία από… την Καλιφόρνια;

Αν η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητο κράτος, θα βρισκόταν στην 4η θέση παγκοσμίως αναφορικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA).

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της Καλιφόρνια το 2024 άγγιξε τα 4,1 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας εκείνο της Ιαπωνίας, η οποία βρισκόταν παραδοσιακά στην τέταρτη θέση μέχρι πέρυσι.

Μόνο τρεις οικονομίες χωρών, παγκοσμίως, είναι πιο ισχυρές από την Καλιφόρνια! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (συνολικά), η Κίνα και η Γερμανία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Καλιφόρνια δεν έχει μόνο υψηλό επίπεδο ΑΕΠ, αλλά και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης: 6% το 2024, έναντι 5,3% για τις ΗΠΑ στο σύνολό τους, 2,6% για την Κίνα και 2,9% για τη Γερμανία.

Τι συμβάλλει στην οικονομική υπεροχή της

Η οικονομική της δύναμη οφείλεται σε ένα μείγμα παραγόντων:

Την τεχνολογική υπεροχή, με έδρα τη Silicon Valley (εκεί βρίσκονται κολοσσιαίες εταιρείες όπως Apple, Google, Nvidia).

Τη διασκέδαση και τον κινηματογράφο (Χόλιγουντ, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, ψυχαγωγία).

Τον γεωργικό τομέα: είναι η πρώτη πολιτεία στις ΗΠΑ όσον αφορά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Την κατασκευαστική παραγωγή, τις εξελίξεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και εξαγωγές, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κλίμακας.

Παράλληλα, η Καλιφόρνια είναι ένας από τους μεγαλύτερους «πελάτες» του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού: στέλνει 83 δισ. δολάρια περισσότερα από όσα λαμβάνει.

Η Καλιφόρνια έχει μεταμορφωθεί σε μια οικονομική υπερδύναμη, αντίστοιχη κρατών. Μόνο οι ΗΠΑ ως σύνολο, η Κίνα και η Γερμανία την ξεπερνούν σε ΑΕΠ. Και με ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει όλους τους υπόλοιπους, η «Golden State» -όπως την αποκαλούν- δείχνει πως δεν είναι απλώς στο παιχνίδι, αλλά το καθοδηγεί.

