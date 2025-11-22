Η Αθήνα τρελάθηκε: 375.000€ για μια θέση πάρκινγκ! (vid)

Οι τιμές στάθμευσης στην Αθήνα έχουν εκτοξευθεί, μετατρέποντας το παρκάρισμα σε καθημερινή οικονομική δοκιμασία.

Το παρκάρισμα στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε καθημερινή δοκιμασία. Με τους διαθέσιμους δημόσιους χώρους να λιγοστεύουν και τους οδηγούς να αυξάνονται, η στάθμευση όχι μόνο σπανίζει αλλά πλέον κοστίζει όσο… ένα καλό γεύμα.

Η έλλειψη χώρων στάθμευσης σε μεγάλες περιοχές του κέντρου έχει εκτινάξει τις τιμές των ιδιωτικών πάρκινγκ, που εκμεταλλεύονται την ανάγκη των οδηγών.

Τιμές–σοκ στο κέντρο και τις δημοφιλείς γειτονιές

Στο Κολωνάκι, η στάθμευση έχει αγγίξει εξωπραγματικά επίπεδα: από 10 έως 18 ευρώ η πρώτη ώρα, με κάθε επόμενη να χρεώνεται +2 ευρώ. Στο Παγκράτι η τιμή κυμαίνεται από 6 έως 10 ευρώ, ενώ στην Κυψέλη φτάνει τα 8 ευρώ, με επιβάρυνση +1 ευρώ ανά επιπλέον ώρα.

Όσο αυξάνεται η πίεση στις περιοχές γύρω από το κέντρο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί οικονομικός χώρος στάθμευσης. Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που καταλήγουν στη λύση της ενοικίασης μόνιμης θέσης στάθμευσης. Μια επιλογή που επίσης έχει γίνει «απαγορευτική».

Όταν μια θέση στάθμευσης αξίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα

Το μεγαλύτερο σοκ όμως έρχεται από τις τιμές αγοράς χώρων στάθμευσης. Σε ορισμένες περιοχές, τα ποσά θυμίζουν πλέον τιμές ακινήτων:

• Κηφισιά – 13,35 τ.μ.: 375.000 €

• Κέντρο Αθήνας – 11 τ.μ.: 197.500 €

• Γλυφάδα – 10,8 τ.μ.: 180.000 €

• Κολωνάκι – 9,89 τ.μ.: 150.000 €

Πολλοί από όσους είχαν αγοράσει θέση στάθμευσης στο παρελθόν αισθάνονται σήμερα δικαιωμένοι, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Όσοι δεν είχαν την ίδια δυνατότητα, παλεύουν καθημερινά είτε για να παρκάρουν, είτε για να μην παρανομήσουν.

Με τις τιμές να ανεβαίνουν διαρκώς και τον χώρο να μειώνεται, το πάρκινγκ στην πόλη έχει γίνει μια συνεχής δοκιμασία νεύρων, πορτοφολιού και υπομονής. Αν δεν υπάρξει λύση σε επίπεδο υποδομών, η Αθήνα κινδυνεύει να γίνει μια πόλη όπου θα κοστίζει περισσότερο να... αφήσεις το αυτοκίνητό σου παρά να το οδηγήσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ