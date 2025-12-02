Η FDA προειδοποιεί τους καταναλωτές να ελέγξουν τα ντουλάπια τους, καθώς 19 είδη μαγειρικών σκευών βρέθηκαν να απελευθερώνουν μόλυβδο στα τρόφιμα, αυξάνοντας σοβαρά τον κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) κρούει καμπανάκι για σκεύη που, κατά τη χρήση, απελευθερώνουν ίχνη μόλυβδου, μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να περάσει εύκολα σε νερό ή φαγητό. Ακόμη και μικρή ποσότητα θεωρείται κρίσιμη για την υγεία, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Τα περισσότερα σκεύη που εντοπίστηκαν ως προβληματικά είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου ή ορείχαλκο, με προέλευση κυρίως από την Ινδία. Ο αρχικός συναγερμός σήμανε τον Αύγουστο, όμως πρόσθετοι έλεγχοι αποκάλυψαν ακόμη εννέα προϊόντα.

Τι συστήνει η FDA στους καταναλωτές: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Οι χρήστες καλούνται να απορρίψουν άμεσα όσα σκεύη ανήκουν στη λίστα και να μην τα δωρίσουν ή τα επισκευάσουν. Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προστεθούν κι άλλα προϊόντα στη λίστα επικινδυνότητας.

Η δηλητηρίαση από μόλυβδο συχνά περνά απαρατήρητη, ακόμα κι όταν τα επίπεδα στο αίμα είναι ήδη επικίνδυνα. Η Mayo Clinic αναφέρει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν η συγκέντρωση μόλυβδου φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, όμως και οι ενήλικες μπορούν να αναπτύξουν σοβαρές βλάβες. Υψηλές τιμές μόλυβδου μπορούν να επηρεάσουν νεφρά, νευρικό σύστημα, εγκέφαλο και σε ακραίες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε επιληπτικές κρίσεις ή θάνατο.

Τα συμπτώματα στους ενήλικες

Τα σημάδια μπορεί εύκολα να παρερμηνευθούν ως άλλες παθήσεις. Μεταξύ αυτών:

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Πόνοι σε αρθρώσεις και μύες

Δυσκολία συγκέντρωσης και μνήμης

Συχνές κεφαλαλγίες

Κοιλιακό άλγος ή δυσκοιλιότητα

Μεταπτώσεις διάθεσης

Μειωμένος αριθμός και ποιότητα σπερματοζωαρίων

Κίνδυνος αποβολής ή πρόωρου τοκετού

Συμπτώματα σε παιδιά

Η έκθεση στον μόλυβδο επηρεάζει σοβαρά την ανάπτυξη. Ενδεικτικά εμφανίζονται:

Καθυστερημένη ανάπτυξη

Μαθησιακές δυσκολίες

Ευερεθιστότητα

Ανορεξία και απώλεια βάρους

Κόπωση

Εμετοί

Κοιλιακό άλγος

Προβλήματα ακοής

Επιληπτικές κρίσεις

Βρέφη που εκτίθενται παθητικά κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να γεννηθούν πρόωρα ή με χαμηλό βάρος.

Ποια είναι τα 19 σκεύη που ανακαλούνται

Η FDA έχει καταγράψει τα εξής προϊόντα:

Sonex aluminum pot - Sonex Cookware IKM aluminum saucepan size 2 - JSM Foods IKM 4-quart pital brass pot - JSM Foods Brass tope - Kraftwares Aluminum kadai size 5 - Lotus Mom Silver Horse aluminum caldero 28 Silver Horse aluminum degda 24 Silver Horse aluminum degda 20 Silver Horse kadai 26 Silver Horse aluminum milk pan 4 Chef Milk pan 24 cm - Shata Traders Aluminum hammered kadai size 7 - Indian Cookware & Appliance Brass pot - Santos Agency Dolphin brand aluminum saucepan 2-quart aluminum saucepan - Win Chong Trading Corp. 3-quart aluminum saucepan - Win Chong Trading Corp. Royal Kitchen milk pan size 3 - New Reliance Traders Tiger White kadai JK Vallabhdas aluminum kadai - Grain Market

