Οι Φιλιππίνες τιμούν την ηρωίδα οικιακή βοηθό που επέζησε από τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ.

Μια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός τιμάται ως ηρωίδα αφού βγήκε από τη φονική πυρκαγιά σε έναν πύργο στο Χονγκ Κονγκ μαζί με το τριων μηνών μωρό του εργοδότη της και την ηλικιωμένη μητέρα της.

Μόλις μια μέρα μετά την άφιξή της στην πόλη, η 28χρονη Ροντόρα Αλκαράζ βρέθηκε παγιδευμένη και μόνη με τα αγαπημένα πρόσωπα του νέου εργοδότη της στο γεμάτο καπνούς διαμέρισμα της οικογένειας στο Wang Fuk Court, προτού διασωθεί από τους πυροσβέστες ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με τις περιγραφές της περιπέτειάς της που κοινοποίησαν η οικογένεια και οι φίλοι της.

