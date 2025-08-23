Η Πέγκυ Ζήνα αγόρασε εισιτήρια διαρκείας και στηρίζει ανοιχτά τον ΠΑΣ Γιάννινα. «Δεν αντέχω την αδικία. Απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους Ηπειρώτες να σταθούν δίπλα στην ομάδα».

Σε μια συγκινητική και συμβολική κίνηση προχώρησε η Πέγκυ Ζήνα, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή της στον ΠΑΣ Γιάννινα, την ομάδα της γενέτειράς της. Με φόντο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, η γνωστή ερμηνεύτρια θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης, αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας και καλώντας όλους τους Γιαννιώτες να κάνουν το ίδιο.

Μιλώντας στο Super FM 104.3, η Πέγκυ Ζήνα αποκάλυψε πως ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει, μόλις ενημερώθηκε για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΣ. «Μού ήταν αδύνατον να μείνω αμέτοχη όταν έμαθα τι συμβαίνει. Είναι η ομάδα της πόλης μου και το είδα πατριωτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν αντέχω την αδικία»

Η τραγουδίστρια τόνισε πως, παρότι ως καλλιτέχνης δεν επιθυμεί να ταυτίζεται με ομάδες ή κόμματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένιωσε πως έπρεπε να δράσει ως Γιαννιώτισσα. «Δεν αντέχω την αδικία. Αυτό που θα συνέβαινε στην ομάδα θα ήταν άδικο. Το έκανα με την καρδιά μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ξάδερφό της, Μπάμπη Μητσιώνη, ο οποίος την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην ομάδα και ενίσχυσε την απόφασή της να στηρίξει την προσπάθεια σωτηρίας.

Θα παραβρεθεί σε εντός έδρας παιχνίδι

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παρουσίας της στο γήπεδο, η Πέγκυ Ζήνα εμφανίστηκε θετική, αρκεί να της το επιτρέψουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Θα έρθω στο γήπεδο, και ελπίζω να τα πούμε κι από κοντά. Το θεωρώ πατριωτικό ζήτημα. Οι Ηπειρώτες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Ηπειρώτες και συναδέλφους της, υπενθυμίζοντας πως «δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε από πού ερχόμαστε» και πως «οφείλουμε να στηρίζουμε τον τόπο μας».

