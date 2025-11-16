«Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού

Μέρος της υπόθεσης αφορά και μία ληστεία που φέρεται να σκηνοθετήθηκε από τα μέλη της οργάνωσης.

Εκτός του ιδιοκτήτη φαρμακείων Σπύρου Μαρτίκα και αρκετών άλλων γνωστών και εύρωστων οικονομικά πολιτών, ο κύκλωμα απατεώνων, που παρουσίαζε ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες, εξαπάτησε και «δάγκωσε» και την γνωστή influencer, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με επικεφαλής έναν απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό έναν επιχειρηματία κέντρων Spa, έπεισαν το ζευγάρι να επενδύσει στο καζίνο Λουτρακίου υποσχόμενοι «σίγουρες αποδόσεις».

