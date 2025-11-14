Κωνσταντίνα Μιχαήλ για γυμνή φωτογράφιση στο Playboy: «Έλεγα στον πατέρα μου, το έκανε και η Γαλάνη»

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, μιλώντας για τη γυμνή φωτογράφιση στο Playboy, αποκάλυψε τι έλεγε τότε στον πατέρα της για να του «δικαιολογηθεί».

Κωνσταντίνα Μιχαήλ έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) μια απολαυστική συνέντευξη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη γυμνή φωτογράφιση που είχε κάνει στο περιοδικό Playboy το 1999.

Εκείνη την περίοδο η Κωνσταντίνα Μιχαήλ πρωταγωνιστούσε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Και οι Παντρεμένοι έχουν Ψυχή», η οποία σάρωνε σε τηλεθέαση, χτυπώντας με άνεση κάθε εβδομάδα 40άρια και βάλε, όπου υποδυόταν τη γοητευτική - πλην απατημένη - Ρένα, σύζυγο του «Μάκη», Γιώργου Παρτσαλάκη.

Να σημειωθεί δε ότι στους «Παντρεμένους» η εμφάνιση και το στυλ της αγαπημένης ηθοποιού ήταν η μέρα με τη νύχτα συγκριτικά με το λουκ της το 1994 στο Λαβ Σόρι του Mega όπου τη γνωρίσαμε ως «άβγαλτη» γιατρό Λίλη, η οποία μετά από ένα οne night stand με τον υδραυλικό Σάκη (Τάσο Χαλκιά) κάνει την ανατροπή στη μέχρι τότε προγραμματισμένη προσωπική της ζωή για «να το ζήσει» μαζί του.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr