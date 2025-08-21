Η Ευρώπη καίγεται: Ρεκόρ καταστροφής το 2025 από τις πυρκαγιές (vid)

Οι δασικές πυρκαγιές του 2025 σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, μετατρέποντας τη φετινή αντιπυρική περίοδο στη χειρότερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος αποδεικνύεται η χειρότερη στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Μέσα σε λιγότερο από οκτώ μήνες, οι φωτιές του 2025 έχουν καταστρέψει περισσότερη δασική γη από ολόκληρο το 2017.

Τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS καταγράφουν πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, έκταση μεγαλύτερη από ολόκληρη την Κορσική. Το νούμερο αυτό ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 9,8 εκατομμυρίων στρεμμάτων που είχε σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια του 2017.

Η Ισπανία στο επίκεντρο της καταστροφής

Η Ισπανία φέρει το μεγαλύτερο βάρος, με σχεδόν το 40% της συνολικής καμένης έκτασης της ΕΕ να βρίσκεται στο έδαφός της. Τα πύρινα μέτωπα έχουν ήδη αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, ενώ η Πορτογαλία ακολουθεί με τρεις νεκρούς και 2,7 εκατομμύρια καμένα στρέμματα.

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται επίσης σε Ρουμανία (1,2 εκατ. στρέμματα) και Γαλλία (356.000 στρέμματα), ενώ Κύπρος, Γερμανία και Σλοβακία έχουν ήδη ξεπεράσει τα ρεκόρ τους των τελευταίων 20 ετών.

Βαρύς o ανθρώπινος απολογισμός: Τουλάχιστον 10 νεκροί

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φλόγες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αριθμός προκαλεί ανησυχία, αφού η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σε σύγκριση, το 2017 είχαν καταγραφεί 119 θάνατοι μόνο στην Πορτογαλία, δείχνοντας πως η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί ακόμη πιο τραγικά.

Οι πυρκαγιές του 2025 έχουν ήδη απελευθερώσει 35 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, πλησιάζοντας το συνολικό ρεκόρ των 41 μεγατόνων που είχε σημειωθεί το 2017. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φετινό όριο πιθανόν να ξεπεραστεί, με σοβαρές επιπτώσεις για το κλίμα.

Ρεκόρ και πέρα από την ΕΕ: «Καμπανάκι» για το μέλλον

Η Βρετανία βιώνει τη χειρότερη χρονιά της σε πυρκαγιές, με περιστατικά την άνοιξη και τον Ιούνιο στη βόρεια Σκωτία. Στα Βαλκάνια, η Σερβία καταγράφει επίσης τη μεγαλύτερη καταστροφή από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η χρονιά του 2025 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο καταστροφικές, φέρνοντας στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.

