Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι (vid)

Αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα, Σάββατο (23/8) με τοπικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη το απόγευμα. Η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες, στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32-34 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35-37. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη θα αγγίξει τους 34-36, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29-31 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 24 Αυγούστου: Υποχωρεί η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι

Την Κυριακή 24 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33-35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου αναμένονται έως 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

