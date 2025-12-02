Bikergirl: Νεκρή η influencer λίγες ώρες μετά τον προφητικό φόβο της

Η 25χρονη Bikergirl σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κολομβία, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση όπου εξέφραζε φόβο για ατύχημα. Τι συνέβη.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κολομβία ο θάνατος της 25χρονης Karen Sofia Quiroz Ramirez, της δημοφιλούς μοτοσικλετίστριας που ήταν γνωστή στα social media ως «Bikergirl». Η νεαρή influencer έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα μόλις λίγες ώρες μετά την ανάρτηση όπου, σχεδόν προφητικά, εξέφραζε τον φόβο ότι θα μπορούσε να τραυματιστεί στην άσφαλτο.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Floridablanca, στα βόρεια της Μπογκοτά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 25χρονη προσπάθησε να περάσει με τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα, όταν φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο. Η μηχανή της ακούμπησε ένα αυτοκίνητο και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Το σοκ είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα η ίδια είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο αστειευόταν -με μια δόση ανησυχίας- λέγοντας: «Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου».

Η «Bikergirl» είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στα social media χάρη στα εντυπωσιακά -και συχνά επικίνδυνα- βίντεο που ανέβαζε: οδηγούσε χωρίς χέρια, φορώντας μόνο ένα μικρό τοπ και χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, κάτι που της χάρισε χιλιάδες ακόλουθους αλλά και πολλές επικρίσεις για την απουσία βασικών μέτρων ασφαλείας.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη και έντονο προβληματισμό στους ακολούθους της, με πολλούς να σχολιάζουν πως η επιδίωξη εντυπωσιακών πλάνων για τα social media μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

