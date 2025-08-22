«Είδα τον μπαμπά»: Μάρτυρας του αποτρόπαιου εγκλήματος στον Βόλο η κόρη του ζευγαριού

Μια ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει, αυτή τη φορά πολύ περισσότερο την τοπική κοινωνία του Βόλου.

Το πρωί της Παρασκευής, μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τα χέρια του συζύγου της, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναζήτηση από τις αστυνομικές αρχές.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους, όπου ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα μια φορά.

Παρά την προσπάθειά της να γλιτώσει, δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα, ενώ στη συνέχεια την πέταξε πάνω στη γυάλινη πόρτα της εισόδου της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά.

Οι γείτονες, μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, έσπευσαν να της παράσχουν βοήθεια και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η κόρη του ζευγαριού φέρεται να φώναζε απεγνωσμένα, περιγράφοντας στους διασώστες την επίθεση: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 20 λεπτά μετά την κλήση, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα κατέληξε από τα τραύματά της. Η οικογένεια βιώνει τώρα μια τραγωδία που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι -ειδικά σε παιδικές ψυχές-, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

