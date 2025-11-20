Σίνθια Ερίβο: Η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα της στα 16 της: “Με εγκατέλειψε στον σταθμό”

Η Σίνθια Ερίβο σε μια κατάθεση ψυχής για την προβληματική σχέση με τον πατέρα της ήδη από την παιδική ηλικία της. Την παράτησε σε σταθμό τρένων και χάθηκε από τη ζωή της.

Η Σίνθια Ερίβο αποκάλυψε την επώδυνη τελευταία συζήτηση που είχε με τον πατέρα της, μια στιγμή που οδήγησε σε οριστική αποξένωση. Όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία της «Simply More» και στο podcast «We Can Do Hard Things», ο πατέρας της «δεν υπήρξε ποτέ μόνιμα στη ζωή» της, παρότι πλήρωνε την κάρτα μετακίνησης για το σχολείο.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, σε ηλικία 16 ετών της ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει τη μεταφορά της στο σχολείο, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό της. «Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνεις τώρα», αποκρίθηκε. Τότε, ένας υπάλληλος του σταθμού παρενέβη, συμβουλεύοντάς την να μην μιλά έτσι στον πατέρα της. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Πρέπει να κάνετε ησυχία. Αυτό δεν σας αφορά και δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει εδώ».

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr