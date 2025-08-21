Αρνήθηκε παραγγελία επειδή ο διανομέας δεν ήταν Έλληνας: «Το τόνισα στα σχόλια» (vid)

Εξοργιστική συμπεριφορά πελάτισσας προς αλλοδαπό διανομέα, καθώς δεν δέχτηκε να παραλάβει την παραγγελία επειδή δεν ήταν Έλληνας.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει πελάτισσα να αρνείται παραγγελία φαγητού επειδή ο διανομέας δεν ήταν Έλληνας, προκαλώντας οργή στα social media.

Στο απόσπασμα, η γυναίκα αρχικά διαμαρτύρεται επειδή η παραγγελία της έφτασε… 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που ανέφερε η εφαρμογή: «Η παραγγελία έλεγε ότι θα έρθει σε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8». Ο διανομέας απάντησε με χιούμορ: «Ήρθα πιο νωρίς, αυτό είναι πιο καλό. Τι να έκανα, να πήγαινα βόλτα την παραγγελία;». Η πελάτισσα, εμφανώς νευριασμένη, του κάνει υποδείξεις: «Όχι, το καλό είναι όσο λέει το χρονικό περιθώριο».

Αδιανόητη ρατσιστική επίθεση: «Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα»

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από το αστείο πλαίσιο, όταν η πελάτισσα ρώτησε τον διανομέα αν είναι Έλληνας. Μετά την αρνητική απάντησή του, δήλωσε πως δεν δέχεται την παραγγελία, ισχυριζόμενη ότι είχε ζητήσει «Έλληνα διανομέα» στα σχόλια.

Ο εργαζόμενος παρέμεινε ψύχραιμος και απάντησε με ειρωνικό χαμόγελο, αλλά και ευγένεια: «Δεν πειράζει, καλύτερα για μένα. Ευχαριστώ πολύ πάντως», παίρνοντας την παραγγελία και αποχωρώντας.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την απρεπή και ρατσιστική συμπεριφορά της πελάτισσας. Πολλοί στάθηκαν στην αξιοπρεπή στάση του διανομέα, ο οποίος απέφυγε την ένταση και κέρδισε τη συμπάθεια του κοινού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ