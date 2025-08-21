Συναγερμός στις ΗΠΑ: Άνδρας στην Καλιφόρνια βρέθηκε θετικός στην πανούκλα (vid)

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν μετά τον εντοπισμό κρούσματος πανούκλας σε άνδρα στην Καλιφόρνια, ο οποίος μολύνθηκε από τσίμπημα ψύλλου.

Η πανούκλα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1900, όταν ατμόπλοια γεμάτα αρουραίους από μολυσμένες περιοχές προκάλεσαν επιδημίες σε λιμάνια. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η πανούκλα είναι ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο και εμφανίζει περίπου επτά κρούσματα ετησίως στις ΗΠΑ.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας στο South Lake Tahoe στην Καλιφόρνια, βρέθηκε θετικός στην πανούκλα αφού δέχθηκε τσίμπημα μολυσμένου ψύλλου κατά τη διάρκεια κάμπινγκ. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες, τα οποία συνήθως εμφανίζονται μέσα σε δύο εβδομάδες από την έκθεση.

Ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι η ασθένεια εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της δυτικής Αμερικής, όπου κυκλοφορούν μολυσμένα τρωκτικά.

Ο Kyle Fliflet, προσωρινός διευθυντής δημόσιας υγείας στην κομητεία El Dorado, τόνισε: «Η πανούκλα υπάρχει φυσικά σε πολλά σημεία της Καλιφόρνια, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους, ειδικά όταν περπατούν, κάνουν πεζοπορία ή κατασκήνωση σε περιοχές με άγρια τρωκτικά».

Θεραπεία πανούκλας

Ευτυχώς, η πανούκλα μπορεί να θεραπευτεί με αντιβιοτικά, αρκεί να χορηγηθούν εγκαίρως. Αν καθυστερήσει η θεραπεία, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής νόσησης ή ακόμη και θανάτου.

Ένας θάνατος στην Αριζόνα από πανούκλα τον περασμένο μήνα

Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας στην Αριζόνα πέθανε από πνευμονική πανούκλα, μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis. Ήταν ο πρώτος θάνατος στην κομητεία από το 2007. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Flagstaff Medical Center, περίπου δύο ώρες από το Φοίνιξ, αλλά κατέληξε την ίδια ημέρα.

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι οι γιατροί προσπάθησαν «να παρέχουν σωτήρια ανάνηψη», αλλά εκείνος δεν κατάφερε να αναρρώσει. Η υπόθεση εξετάζεται από το Northern Arizona Healthcare (NAH) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Αριζόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πανούκλα στις ΗΠΑ από το 2000, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα από την Αριζόνα τον περασμένο μήνα.

