Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας: Η ανάρτηση

Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ο Διαμαντής Καραναστάσης. Τι αναφέρει στην ανάρτηση του.

Την παραίτηση του από τη θέση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ανακοίνωσε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

«Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω. Με την ίδια δύναμη και στα δυο. Επιστρέφω στον Πολιτισμό. Αν δεν έχεις χαρά δεν είσαι ούτε του καπνού σκιά, λέει ο Σοφοκλής. Θα τον ακούσω», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του στα social media.

