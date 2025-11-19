Βιβλίο Τσίπρα: «Τόσες προπαραγγελίες η αγορά έχει να δει από τον Χάρι Πότερ» λέει ο εκδοτικός οίκος

«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση για το βιβλίο Τσίπρα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg.

Κάνουμε ήδη ανατυπώσεις πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τυπώσει πάνω από 5.000 αντίτυπα… η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Τέτοιο επίπεδο προπαραγγελιών η αγορά έχει να δει από την εποχή του Χάρι Πότερ», δήλωσε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, αναφερόμενος στην «Ιθάκη».

