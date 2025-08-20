Το «σιδηρούν παραπέτασμα» της Λιθουανίας: Η αμυντική γραμμή της Βαλτικής κατά της ρωσικής εισβολής

Η Λιθουανία «θωρακίζει» τα σύνορά της με Ρωσία και Λευκορωσία με μια ζώνη άμυνας πλάτους 50 χιλιομέτρων, που θα περιλαμβάνει ναρκοπέδια, αντιαρματικά εμπόδια και παγιδευμένες γέφυρες.

Ναρκοπέδια, παγιδευμένες γέφυρες και αντιαρματικά εμπόδια θα περιλαμβάνει η νέα «γραμμή άμυνας» της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Βαλτικής απέναντι στον ρωσικό κίνδυνο. Το σχέδιο καλύπτει βάθος 50 χιλιομέτρων και στοχεύει να επιβραδύνει κάθε πιθανή εισβολή.

Η νέα ζώνη θα αποτελείται από τρεις βαθμίδες:

Το πρώτο επίπεδο, πλάτους 5 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει αντιαρματική τάφρο, αναχώματα, «δόντια του δράκου» και ναρκοπέδια, καταλήγοντας σε ισχυρά σημεία άμυνας για το πεζικό.

Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο, θα προστεθούν γέφυρες παγιδευμένες με εκρηκτικά και πρόσθετες θέσεις πεζικού.

Προβλέπεται επίσης η κοπή δέντρων σε βασικούς δρόμους για να εμποδιστεί η διέλευση τεθωρακισμένων.

Μέρος της «Βαλτικής Αμυντικής Γραμμής»

Η Λιθουανία δεν είναι μόνη. Από το 2023, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία προωθούν από κοινού τη δημιουργία της λεγόμενης «Βαλτικής Αμυντικής Γραμμής», μήκους άνω των 1.500 χιλιομέτρων. Στόχος είναι να μειωθεί η δυνατότητα της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις από τη Ρωσία, τον θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Η χώρα έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες «μηχανικά πάρκα» με εμπόδια: συρματοπλέγματα, τσιμεντένια μπλοκ, αντιαρματικούς «σκαντζόχοιρους» και «δόντια του δράκου». Το νέο σχέδιο όμως είναι πολύ πιο εκτεταμένο, με βάθος αρκετό ώστε να προστατεύει ακόμα και την πρωτεύουσα, Βίλνιους.

Η στρατιωτική ισχύς της Λιθουανίας

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις αριθμούν 23.000 επαγγελματίες και περίπου 104.000 εφέδρους. Οι αμυντικές δαπάνες φτάνουν το 5,5% του ΑΕΠ, από τα υψηλότερα ποσοστά στο ΝΑΤΟ.

Παρόλα αυτά, στρατιωτικές ασκήσεις του 2023 έδειξαν ότι η χώρα δύσκολα θα μπορούσε να αποκρούσει μόνη της μια ρωσική επίθεση χωρίς άμεση βοήθεια της Συμμαχίας, ειδικά εάν η Μόσχα καταλάμβανε τον λεγόμενο «διάδρομο του Σουβάλκι», τη ζωτική χερσαία σύνδεση με την Πολωνία.

Η Λιθουανία έχει αποχωρήσει από τη Συνθήκη της Οτάβα, που απαγόρευε τις νάρκες, ακολουθώντας άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ήδη έχει προμηθευτεί αντιαρματικές νάρκες αξίας 10 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 85.000 που είχε αγοράσει τα προηγούμενα χρόνια με κόστος 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει αναπληρώσει το απόθεμα βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών και παρήγγειλε 44 άρματα μάχης Leopard 2A8 από τη Γερμανία.

