Το σπάνιο «μαύρο φεγγάρι» στις 23 Αυγούστου: Η απόλυτα σκοτεινή νύχτα που ενθουσιάζει τους αστρονόμους (vid)

Έρχεται το σπάνιο «Μαύρο Φεγγάρι», ένα φαινόμενο που αξίζει να παρακολουθήσεις...

Στις 23 Αυγούστου ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού» κάνει την εμφάνισή του. Μια μοναδική ευκαιρία για αστροπαρατήρηση και μαγευτικές καλοκαιρινές νύχτες.

Ο όρος δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία, αλλά περιγράφει την τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή με τέσσερις συνολικά νέες σελήνες. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 33 μήνες.

Το καλοκαίρι των τεσσάρων νέων φεγγαριών

Το καλοκαίρι του 2025 στη βόρεια ημισφαίρια ξεκίνησε με νέες σελήνες στις 25 Ιουνίου, 23 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και κορυφώνεται με το «μαύρο φεγγάρι» της 23ης Αυγούστου. Το προηγούμενο συνέβη το 2023 και το επόμενο αναμένεται το 2027.

Κατά τη φάση της νέας σελήνης, η φωτεινή πλευρά κοιτά προς τον ήλιο και η σκοτεινή προς τη Γη, καθιστώντας το φεγγάρι αόρατο. Έτσι δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού.

Ιδανικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση

Χωρίς το φως του φεγγαριού, οι παρατηρητές θα μπορέσουν να απολαύσουν πλανήτες, σμήνη αστέρων, γαλαξίες και ακόμη και το πυκνό κέντρο του Γαλαξία μας με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Το «μαύρο φεγγάρι» ακολουθεί τη θεαματική βροχή των Περσείδων, ολοκληρώνοντας το καλοκαιρινό θέαμα στον ουρανό. Τις επόμενες νύχτες, μια λεπτή ημισέληνος θα εμφανιστεί ξανά στον δυτικό ορίζοντα, σηματοδοτώντας το τέλος της σκοτεινής περιόδου.

