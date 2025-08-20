Τυφλή για 10 χρόνια ξαναβρήκε την όρασή της χάρη σε… δόντι (vid)

75χρονη από τον Καναδά, τυφλή για περισσότερο από μια δεκαετία, κατάφερε να ξαναδεί χάρη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποίησε… το δόντι της.

Η Γκέιλ Λέιν, από τη Βικτόρια της Βρετανικής Κολομβίας, έχασε την όρασή της λόγω αυτοάνοσου νοσήματος που κατέστρεψε τους κερατοειδείς της. Μετά από 10 χρόνια, υπεβλήθη σε μια σπάνια επέμβαση που της έδωσε ξανά φως στη ζωή.

Η μέθοδος ονομάζεται Osteo-Odonto Keratoprosthesis (OOKP) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον Καναδά από τον χειρουργό Γκρεγκ Μολόνεϊ. Στη διαδικασία, αφαιρείται ένα δόντι του ασθενούς, διαμορφώνεται ώστε να δεχθεί τεχνητό κερατοειδή και, μετά από προετοιμασία, εμφυτεύεται στο μάτι.

Είδε διαφορά σε 2 εβδομάδες: Ξεχώριζε χρώματα και σχήματα

Μέσα σε δύο εβδομάδες η Γκέιλ άρχισε να ξεχωρίζει χρώματα και σχήματα. Σύντομα μπόρεσε να δει για πρώτη φορά το σκυλάκι-συνοδό της, αλλά και τον σύντροφό της, με τον οποίο γνωρίστηκε μετά την απώλεια της όρασής της.

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη: «Βλέπω ξανά τα δέντρα, το γρασίδι, τα λουλούδια. Είναι υπέροχο συναίσθημα. Ελπίζω τώρα να αποκτήσω περισσότερη ανεξαρτησία και να κάνω μόνη μου μικρές βόλτες».

Η επέμβαση θεωρείται εξαιρετικά πολύπλοκη και εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς τελικού σταδίου, όπου δεν υπάρχει άλλη λύση. Για τη Γκέιλ, αποτέλεσε «θαύμα ζωής» που της έδωσε πίσω όχι μόνο την όραση, αλλά και την καθημερινότητά της.

