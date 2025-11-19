Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιούργησε μια επιχείρηση αξίας $400 εκατομμυρίων

Το Βaby Shark είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών στο YouTube. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές, βρίσκεται πίσω από μία αυτοκρατορία 400 εκατομμυρίων δολαρίων και μόλις...μπήκε στο χρηματιστήριο.

Όταν ο Κιμ Μιν-σεόκ έδωσε το πράσινο φως τον Ιούνιο του 2016 για τη δημοσίευση ενός κλιπ 90 δευτερολέπτων από ένα παιδικό τραγούδι, δεν είχε ιδέα τι θα ακολουθούσε.

Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές - το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube όλων των εποχών . Αυτό το τραγούδι ήταν το απίστευτα πιασάρικο και...κολλητικό Baby Shark.

