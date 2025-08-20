ΗΠΑ: «Aπειλητική για τη ζωή καταιγίδα», καθώς ο τυφώνας Έριν αλλάζει πορεία

Ο τυφώνας Έριν προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές των ΗΠΑ και γειτονικών χωρών, καθώς συνεχίζει την ασταθή του πορεία στον Ατλαντικό, ενώ αυξάνεται εκ νέου σε ένταση και μέγεθος. Αν και προσωρινά υποβαθμίστηκε από κατηγορία 5 σε 3, οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέα ενίσχυση.

Προειδοποιήσεις σε επτά πολιτείες

Προειδοποιήσεις για απειλητικά καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στις Βερμούδες, τις Μπαχάμες, τον Ατλαντικό Καναδά και τα Νησιά Τερκς και Κάικος.

Ο Έριν αναμένεται να περάσει μεταξύ της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και των Βερμούδων από σήμερα (20 Αυγούστου) έως την Παρασκευή, πριν κινηθεί προς τον Καναδά.

Επικίνδυνα ρεύματα και πλημμύρες

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) εξέδωσε προειδοποίηση για κύμα καταιγίδας στην περιοχή Cape Lookout έως Duck στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς και για τροπική καταιγίδα από το Beaufort Inlet έως τα σύνορα με τη Βιρτζίνια, περιλαμβάνοντας τους κόλπους Pamlico και Albemarle.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η στάθμη των υδάτων ενδέχεται να αυξηθεί κατά 2 έως 4 πόδια πάνω από το έδαφος στις ακτές της Βόρειας Καρολίνας, προκαλώντας πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για ρεύματα και κύματα ύψους έως 6 μέτρων, καθιστώντας επικίνδυνη την προσέγγιση σε παραλίες, ιδιαίτερα για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ.

Πλήγματα σε Καραϊβική και ΗΠΑ

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εξωτερική ζώνη της καταιγίδας επηρέασε το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Στα Νησιά Τερκς και Κάικος, οι αρχές έκλεισαν υπηρεσίες και διέταξαν κατ’ οίκον περιορισμό σε τρεις περιοχές.

Οι αρχές στη Βόρεια Καρολίνα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν διατάξει υποχρεωτικές εκκενώσεις για τα νησιά Όκρακοουκ και Χάτερας, με στόχο την πρόληψη τραυματισμών από πλημμύρες.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο μετεωρολόγος Richard Pasch σημειώνει: «Ο Έριν παραμένει ένας μεγάλος και επικίνδυνος τυφώνας. Η έντασή του ενδέχεται να κυμανθεί, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή».

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας των Βερμούδων, Τζατς Άνταμς, δήλωσε πως η καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει το νησί από το βράδυ της 21ης Αυγούστου, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στη θάλασσα.

