Μια κλωτσιά στα στερεότυπα: Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων

Η ιστορία της Kathrine Switzer είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί έμπνευση -όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ισότητα των φύλων.

Η Kathrine Switzer είναι η πρώτη γυναίκα που έτρεξε (αν)επίσημα στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1967. Επρόκειτο για μια εποχή που στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουν σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων, επειδή υποτίθεται πως ήταν «ακατάλληλες» για τόσο σκληρή σωματική καταπόνηση.

Τι συνέβη το 1967;

Η Switzer είχε εγγραφεί στον μαραθώνιο με τα αρχικά της ως "K.V. Switzer", ώστε να μην φανεί το φύλο της. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας από τους διοργανωτές, ο Jock Semple, την αντιλήφθηκε και προσπάθησε να την απομακρύνει με τη βία από την διαδρομή, φωνάζοντας «Get the hell out of my race and give me those numbers!».

Ο σύντροφός της, που επίσης έτρεχε στον αγώνα, τον απώθησε, και η Switzer συνέχισε και τερμάτισε την κούρσα σε 4 ώρες και 20 λεπτά.

Η φωτογραφία της επίθεσης έχει μείνει στην ιστορία ως παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και θάρρους.

Οι συνέπειες και η αλλαγή

Η κίνησή της άνοιξε τον δρόμο για τις γυναίκες στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων. Η Switzer δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε να αγωνίζεται και να προωθεί την ισότητα στον αθλητισμό. Ίδρυσε τον οργανισμό «261 Fearless» (το 261 ήταν ο αριθμός της στον μαραθώνιο), με στόχο να δώσει ώθηση -πνευματική και αγωνιστική- στις γυναίκες αθλήτριες σε όλο τον κόσμο.

Κληρονομιά

Η Kathrine Switzer δεν άλλαξε μόνο έναν αγώνα. Άλλαξε την αντίληψη για το τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, και άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία του αθλητισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 1972, η Nina Kuscsik έγινε η πρώτη γυναίκα που θριάμβευσε σε Μαραθώνιο, τερματίζοντας σε λιγότερο από τρεις ώρες. Όμως ακόμα κι εκείνη ήξερε ότι η μισή νίκη άνηκε στην Switzer...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ