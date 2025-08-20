Ο Μάθιου Πέρι αγαπούσε έναν συγκεκριμένο ρόλο και αυτός δεν ήταν του Τσάντλερ Μπινγκ

Και σε αυτόν τον ρόλο, ο Μάθιου Πέρι έδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του

Για πολλούς ηθοποιούς, υπάρχει ένας ρόλος στην καριέρα τους, που τους ακολουθεί μέχρι το τέλος. Ο Μάθιου Πέρι ήταν και θα είναι ο Τσάντλερ Μπινγκ, που αγαπήθηκε όσο κανείς από τα Φιλαράκια. Αυτός ο ρόλος τον ακολούθησε σε όλη του την καριέρα -ακόμα και όταν ήθελε να στρέψει τα φώτα σε άλλους ρόλους που υποδύθηκε.

Μπορεί τα Φιλαράκια να είναι μία από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, όμως ο Μάθιου Πέρι συμμετείχε και σε άλλα δημιουργικά πρότζεκτ, που διέφεραν αισθητά από το ανάλαφρο ύφος της σειράς. Για εκείνον, αυτό ήταν κάτι που ένιωθε συχνά να παραβλέπεται, καθώς η αναγνωρισιμότητα του Τσάντλερ κάλυπτε σχεδόν τα πάντα.

