Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της δικτατορίας των Συνταγματαρχών παραμένει το γαλλικής κατασκευής τανκ ΑΜΧ-30 που γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου το 1973, επιβεβαιώνοντας με δραματικό τρόπο την αποφασιστικότητα της χούντας του Γ. Παπαδόπουλου να καταπνίξει την εξέγερση των φοιτητών με κάθε μέσο.

Το ΑΜΧ-30, ένα τεθωρακισμένο όχημα με κινητήρα Diesel ισχύος 680 ίππων, ήταν το βασικό όπλο της εισβολής στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Με βάρος 36 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 65 χλμ/ώρα, το τανκ διέθετε πλήρωμα 4 ατόμων (κυβερνήτη, πυροβολητή, γεμιστή και οδηγό) και ήταν εξοπλισμένο με πυροβόλο105 χιλιοστών, πολυβόλα20 χιλιοστών και7,62 χιλιοστών, καθώς και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα για αποστολές ημέρας και νύχτας.

Παρά τον τραγικό ρόλο που διαδραμάτισε στην καταστολή της εξέγερσης, το τανκ συνέχισε να υπηρετεί στον ελληνικό στρατό μετά τα γεγονότα, μετακινούμενο σε μονάδες του Έβρου μέχρι την απόσυρσή του στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

