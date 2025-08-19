Influencer απολογείται για αδιανόητη πράξη της με παιδί: Το βίντεο που εξόργισε το διαδίκτυο

Influencer στις ΗΠΑ ανάγκασε παιδί να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε σάλο στο TikTok (και όχι μόνο).

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βίντεο που δείχνει μια νεαρή γυναίκα, η οποία δηλώνει influencer, να δίνει σε ένα παιδί ηλεκτρονικό τσιγάρο και να το ενθαρρύνει να καπνίσει.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο η ταυτότητα της νεαρής ήταν μέχρι πρότινος άγνωστη. Πλέον, η 23χρονη Φιόνα Τζόρνταν παραδέχθηκε δημόσια πως είναι η μία από τις δύο γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο και ανέλαβε την ευθύνη για την πράξη της.

Στο βίντεο, που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στα social media, διακρίνεται η Τζόρνταν και μία φίλη της να γελούν, ενώ επιμένουν να δώσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο παιδί. Το παιδί τελικά υπακούει, εισπνέει τον καπνό και στη συνέχεια βήχει έντονα, με τις δύο γυναίκες να ξεσπούν σε γέλια αντί να ανησυχήσουν.

«Αποκορύφωμα εφηβικής ανοησίας»

Η influencer, μιλώντας για πρώτη φορά δημοσίως, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη της, την οποία χαρακτήρισε «αποκορύφωμα εφηβικής ανοησίας». Όπως είπε, το περιστατικό συνέβη όταν ήταν 15 ετών και βίωνε έντονο ψυχολογικό σοκ, καθώς θρηνούσε τη μητέρα της που είχε δολοφονηθεί.

«Έκανα λάθος, ήταν μια πράξη για την οποία ντρέπομαι βαθιά. Δεν με αντιπροσωπεύει σήμερα και δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη και να αναλάβω την ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διχάζει η συγγνώμη

Η υπόθεση έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου καταδίκασαν απερίφραστα τη συμπεριφορά της, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη και επικίνδυνη πράξη. Άλλοι, ωστόσο, έδειξαν κατανόηση, αποδίδοντας το περιστατικό σε ηλικιακή απερισκεψία και συναισθηματική φόρτιση.

«Έχω θρηνήσει και εγώ, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω κακό σε παιδί», σχολίασε χρήστης στο TikTok, ενώ άλλος έγραψε: «Το τραύμα σου δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά. Είναι αδιανόητο».

Η Τζόρνταν εξακολουθεί να είναι ενεργή στο TikTok, με την κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση. Πάντως, οι ακόλουθοί της από 600+ χιλιάδες έπεσαν στις 570+ χιλιάδες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ