Σας ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη: Δεν είστε έτοιμοι για το νέο κούρεμα στο κεφάλι του Ryerson

Ο Νορβηγός μπακ κέρδισε αναίμακτα τον τίτλο του πιο αποτυχημένου κουρέματος της χρονιάς.

Julian Ryerson: ο δεξιός μπακ της Ντόρτμουντ που συνήθως περνάει απαρατήρητος, αποφάσισε ότι πριν το ματς της Νορβηγίας με την Ιταλία είναι η ιδανική στιγμή για να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Εμφανίστηκε, λοιπόν, με ένα look που θα έκανε τον Dennis Rodman να χαμογελάσει με συγκίνηση για τον ποδοσφαιρικό του επίγονο: πλατινέ βάση με σκούρα patterns σε μορφή μανιταριού. Αυτό.

Τα πιο ακραία κουρέματα αθλητών

Ο Ryerson δεν είναι ο μόνος που τόλμησε. Η ιστορία του αθλητισμού είναι γεμάτη από κουρέματα που μπήκαν στο Hall of Fame της στιλιστικής… παράνοιας:

Dennis Rodman

Ο απόλυτος βασιλιάς των εκκεντρικών εμφανίσεων. Ροζ, πράσινο, καμουφλαρισμένο, leopard, tribal, φατσούλες χαμογελαστές... Κάθε αγώνας και νέο χρώμα.Ο πρωτοδιδάξας και του οφείλουμε σπέκια.

Ronaldo R9

Το πιο viral κούρεμα όλων των εποχών: το μικρό τριγωνικό «μπαλωματάκι» μπροστά, όλα τα άλλα ξυρισμένα. Έχει γραφτεί ότι το έκανε για να τραβήξει τα βλέμματα από έναν τραυματισμό. Ό,τι κι αν ήταν, ήταν θρυλικό.

Taribo West

Οι πράσινες πλεξούδες δεμένες σαν φιόγκοι. Ειλικρινά, καλύτερες κι από στολισμό βιτρίνας. Η Πριμέρα και η Serie A δεν ήταν έτοιμες γι’ αυτό.

Arturo Vidal

Η εμβληματική μοϊκάνα που όμοιά της δεν έχουμε ματαδεί. Ψιλή, κοφτερή, πιο aggressive ακόμη και από τα τάκλιν του.

Paul Pogba

Ίσως το πιο δημιουργικό κεφάλι στην ιστορία του ποδοσφαίρου: μοτίβα, ζέβρες, φωτάκια, tribal, χρυσά γράμματα. Αν υπήρχε διαγωνισμός hair design στο Champions League, θα σήκωνε την κούπα με τα αυτιά back to back to back to...

Mario Balotelli

Χρυσή μοϊκάνα, λωρίδες που παραπέμπουν σε τίγρη, και γενικώς κουρέματα βγαλμένα από τα έγκατα του GTA.

Djibril Cissé

Ο τύπος που πέρασε και από τα μέρη μας, είναι μόνος του μια κατηγορία. Neon πράσινο, μπλε, ροζ, tribal, τα πάντα όλα καταγεγραμμένα στο κεφάλι του.

Ακούμε γνωμούλες στα σχόλια για εκείνον που έσπασε το... εκκεντρικόμετρο.

