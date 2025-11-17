Οι προσφορές Black Friday της Xiaomi έρχονται σε όλες τις κατηγορίες

Ξεκίνησαν οι προσφορές Black Friday της Xiaomi

Η Xiaomi ανακοίνωσε τις προσφορές Black Friday στα προϊόντα του έξυπνου οικοσυστήματος της, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Οι φετινές προσφορές της Xiaomi έχουν ως κεντρικό μήνυμα Έξυπνη Τεχνολογία, Ακόμη πιο Έξυπνες Τιμές και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσων κάνουν χρήση των προϊόντων της Xiaomi, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη.

Smartphones και tablets

Τις προσφορές «ανοίγει» η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica. Ειδικότερα, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi 15T Pro με το τριπλό σύστημα καμερών Leica Summilux και τον πρώτο τηλεφακό 5x στη σειρά T, για πραγματικά επαγγελματική εμπειρία φωτογραφίας, στην τιμή των 699,90 ευρώ. Επιπλέον, το Xiaomi 15T, το οποίο διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών Leica (50MP κύριος φακός, τηλεφακός 50MP, υπερευρυγώνιος 12MP) και μια μεγάλης διάρκειας μπαταρία στα 5500mAh, κυκλοφορεί στην τιμή των 499,90 ευρώ.

Για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για καθημερινή χρήση, θα βρουν το Redmi Note 14 Pro+ 5G με την 200ΜΡ κύρια κάμερα και την 1.5K 120Hz που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης, στην τιμή των 399,90 ευρώ. Στη κατηγορία των tablet, οι Xiaomi fans θα βρουν, μεταξύ άλλων, το Xiaomi Pad 7 που συνδυάζει εκπληκτική οθόνη 11,2” 3.2K με 144Hz ρυθμό ανανέωσης και ισχυρό Snapdragon 7+ Gen3 επεξεργαστή για άμεσες, στιγμιαίες επιδόσεις, στην τιμή των 299,90 ευρώ.

Wearables

Οι προσφορές συνεχίζουν με τα αγαπημένα wearables της Xiaomi, όπως τα υπέροχα Redmi Buds 6 Pro με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB και υποστήριξη LDAC για πλούσιο, λεπτομερές ηχητικό τοπίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες ή gaming, τα οποία είναι διαθέσιμα στην τιμή των 59,90 ευρώ.

Scooter

Στην κατηγορία της έξυπνης μετακίνησης, έχουμε το Xiaomi Electric Scooter 5 Plus με αυτονομία έως 60km και ισχυρό μοτέρ 900W για ομαλή κίνηση. Με μεγάλες 12″ ρόδες, διπλό σύστημα φρένων και μέγιστο φορτίο 120 kg, είναι έτοιμο να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική. Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην τιμή των 499,00 ευρώ.

Air Conditioner

Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να έχει και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Έτσι, φέτος μεταξύ των Black Friday προσφορών, η Xiaomi διαθέτει το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K BTU στην τιμή των 349,00 και το Mijia Air Conditioner Pro Eco 12Κ BTU για γρήγορη ψύξη και θέρμανση, στην τιμή των 399,00 ευρώ.

Vacuums

Η Xiaomi Robot Vacuum H40 με την ισχυρή αναρρόφηση 10.000Pa λειτουργία για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, με έξυπνη πλοήγηση και κάδο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας για άνετη, καθημερινή καθαριότητα, είναι διαθέσιμη στην τιμή των 239,00 ευρώ.

Smartphones

Xiaomi 15T Pro (12-512): 699,90

Xiaomi 15T (12-256): 499,90

Xiaomi 15T Ultra (16-512): 1099,90

Xiaomi 15 (12-512): 799,90

Redmi Note 14 Pro (12-512): 399,90

Redmi Note 14 Pro 5G (8-256): 279,90

Redmi Note 15 5G (6-128): 199,90

Redmi Note 14 (6-128): 179,90

POCO M7 Pro (12-512): 229,90

POCO M7 (12-512): 399,90

Tablets

Xiaomi Pad 7 (8-128): 299,90

Xiaomi Pad 7 Gray (8-256): 349,90

Redmi Pad 2 (Graphite Gray 4-128): 139,90

Redmi Pad 2 (Graphite Gray 8-256): 169,90

Air Conditioners

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K ID: 349

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K OD: 349

Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K IDU: 399

Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K ODU:399

Scooters

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus: 499

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2: 269

Wearables

Xiaomi Buds 5 (Black): 79,90

Redmi Buds 6 (White): 34,90

Redmi Buds 6 Pro (White): 59,90

TVs and Monitors

Xiaomi Monitor A27i: 89,90

Xiaomi Monitor G27i: 119

Xiaomi Monitor G34i: 259

Xiaomi TV A Pro 43'' (2026): 289

Xiaomi TV Max 85'' (2025): 999

Xiaomi TV A Pro 55'' (2026): 399

Vacuums

Xiaomi Robot Vacuum H40: 239

Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax: 499

Xiaomi Robot Vacuum X20 +: 379

Smart Products

Xiaomi Electric Shaver S200 EU Silver: 24,90

Xiaomi Electric Shaver S200 EU Gray: 24,90

Xiaomi WiFi Range Extender N300: 9,90

Xiaomi Smart Power Plug 2: 9,90

Xiaomi Smart Camera C301: 24,90

Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual: 59,90

Xiaomi Outdoor Camera BW400 Pro Set: 99,90

Όλα τα προϊόντα σε προσφορά είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του www.mistore-greece.gr, τα Xiaomi Stores, καθώς και τα επίσημα σημεία πώλησης, ενώ οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.