Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

Από πληρωμένους δολοφόνους έως λύτρα... εκατομμυρίων.

Ένας hacker με τρεις δεκαετίες εμπειρίας μίλησε κάποτε για όσα πιο ανατριχιαστικά συνάντησε περιηγούμενος στο σκοτεινό κομμάτι του διαδικτύου.

Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί καθημερινά το λεγόμενο «surface web», δηλαδή το κομμάτι του ίντερνετ που είναι προσβάσιμο σε όλους και εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Με πιο απλά λόγια, ό,τι μπορείς να βρεις μέσω Google βρίσκεται στην επιφάνεια του διαδικτύου.

Κάτω από αυτή την επιφάνεια βρίσκεται το «deep web», που περιλαμβάνει σελίδες μη καταχωρημένες στις μηχανές αναζήτησης και απαιτούν συνήθως κωδικούς ή συνδρομές. Ακόμη βαθύτερα υπάρχει το dark web, ένα περιβάλλον πλήρους ανωνυμίας που απαιτεί ειδικούς browsers και λειτουργεί εκτός ελέγχου.

