Δύο επιβάτες από ξεχωριστές κρουαζιέρες πνίγηκαν την ίδια μέρα στο νησί-θέρετρο των 600 εκατ. δολαρίων

Δύο επιβάτες της Carnival Cruise Line πνίγηκαν την ίδια μέρα στο νέο πολυτελές νησί, Celebration Key, αξίας 600 εκατ. δολαρίων.

Απρόσμενη τραγωδία σημάδεψε το νέο, πολυτελές ιδιωτικό νησί της Carnival Cruise Line, Celebration Key, με δύο επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά πνιγμού, αλλά την ίδια ημέρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα δυστυχήματα σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τα επίσημα εγκαίνια του κολοσσιαίου project της Carnival, που κόστισε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.

Έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε snorkeling

Το πρώτο τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν το μεσημέρι, όταν ένας 79χρονος Αμερικανός επιβάτης, ενώ έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα στη λιμνοθάλασσα του νησιού, κατέρρευσε ξαφνικά. Ναυαγοσώστης έσπευσε να τον ανασύρει και του παρασχέθηκε άμεσα ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Αστυνομίας των Μπαχαμών.

Δεύτερος θάνατος μέσα σε λίγες ώρες

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι, μια 74χρονη γυναίκα, επίσης Αμερικανίδα επιβάτης από διαφορετική κρουαζιέρα, εντοπίστηκε αναίσθητη σε μία από τις πισίνες του νησιού. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, και αυτή κατέληξε. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους, ωστόσο και για τα δύο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Επιβεβαίωση από την Carnival: «Βαθιά θλίψη»

Η Carnival Cruise Line επιβεβαίωσε τα περιστατικά με επίσημη ανακοίνωση: «Οι ναυαγοσώστες και η ιατρική ομάδα μας ανταποκρίθηκαν σε δύο ξεχωριστά επείγοντα περιστατικά στο Celebration Key, το ένα στη λιμνοθάλασσα και το άλλο στην πισίνα. Δυστυχώς, και οι δύο επισκέπτες έχασαν τη ζωή τους. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους οικείους τους».

Τα δύο θύματα ταξίδευαν με διαφορετικά πλοία. Ο άνδρας με το Mardi Gras και η γυναίκα με το Carnival Elation.

Celebration Key: Ένα υπερθέαμα στις Μπαχάμες

Το Celebration Key εγκαινιάστηκε επίσημα στις 19 Ιουλίου και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της Carnival σε ιδιωτικό νησί. Το φουτουριστικό θέρετρο αναμένεται να φιλοξενεί έως και 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μέχρι το 2028.

Το νησί χωρίζεται σε πέντε θεματικές ζώνες, περιλαμβάνοντας:

Το μεγαλύτερο pool bar στον κόσμο

Πισίνα υπερχείλισης 1.000 τετραγωνικών μέτρων

Λιμνοθάλασσα 25.500 τετραγωνικών μέτρων

Το εμβληματικό 10ώροφο “Suncastle”

Δύο νεροτσουλήθρες μήκους 106 μέτρων

Η πρόεδρος της Carnival, Christine Duffy, είχε δηλώσει: «Το Celebration Key δεν είναι απλώς ένα όμορφο νησί. Είναι ένας ύμνος στην εμπειρία των Μπαχαμών, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές και μοναδικές επιλογές για όλους τους επισκέπτες».

Τι εξετάζουν οι αρχές

Με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη, οι τοπικές αρχές δεν αποκλείουν πιθανούς υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αν και πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, οι αρχικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία, με αρκετούς επιβάτες να ζητούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο νεοσύστατο θέρετρο.

