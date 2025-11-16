Διαφημιστικό κινεζικής εταιρείας αυτοκινήτων κατέληξε σε φιάσκο: SUV ανέβαινε τη «Σκάλα προς τον Παράδεισο» και προσέκρουσε στα κάγκελα (vid)

Διαφημιστικό γύρισμα κινεζικής εταιρείας σε Εθνικό Πάρκο κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία, όταν νέο SUV γλίστρησε στα 999 σκαλιά και συγκρούστηκε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Η Chery Automobile, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν μια εντυπωσιακή διαφημιστική δράση στο Εθνικό Πάρκο Τιανμέν κατέληξε σε σοβαρό ατύχημα.

Η εταιρεία γυρνούσε προωθητικό βίντεο για το νέο της SUV Fengyun X3L, επιχειρώντας να το δείξει να ανεβαίνει τα θρυλικά 999 σκαλιά της «Σκάλας προς τον Παράδεισο». Το ίδιο σημείο είχε χρησιμοποιηθεί το 2018 από τη Range Rover, η οποία τότε είχε καταφέρει με επιτυχία το εντυπωσιακό εγχείρημα για το Range Rover Sport.

Όλα πήγαν λάθος για την Chery: Το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα

Σε αντίθεση με τη Range Rover, το Fengyun X3L δεν μπόρεσε να κρατήσει την αναγκαία ορμή. Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, δείχνει το όχημα να χάνει τον έλεγχο, να υποχωρεί προς τα πίσω και τελικά να πέφτει πάνω σε προστατευτική μπάρα, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Το SUV έμεινε ακινητοποιημένο για δύο ώρες, ενώ η πρόσβαση στα σκαλιά παρέμεινε κλειστή στο κοινό στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

NEW: Chinese automaker appears to try recreating the viral Range Rover "Stairway to Heaven" climb, crashes through guardrail.



Chery Automobile has apologized after the crash at Tianmen Mountain in Zhangjiajie, China.



The company is promising to pay for a complete repair of the… pic.twitter.com/5Ew38cC9lK — Collin Rugg (@CollinRugg) November 13, 2025

Η συγγνώμη της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η Chery παραδέχθηκε ότι το περιστατικό αποκάλυψε ανεπαρκή εκτίμηση κινδύνου και προβλήματα στον σχεδιασμό της δοκιμής. Ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και τόνισε ότι, παρά τις εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιά στο φυσικό περιβάλλον.

Η εταιρεία σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις σχετικά με τη χρήση τουριστικού σημείου για επικίνδυνο εγχείρημα και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει πλήρως τις διαδικασίες της ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ