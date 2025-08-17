Κατάστημα στη Βαρκελώνη πουλάει αζήτητα δέματα: TikToker αγόρασε μόλις με 3 ευρώ (vid)

Μπορεί να μην το ξέρατε, αλλά στη Βαρκελώνη υπάρχει κατάστημα που πουλά αζήτητα δέματα. Μια TikToker το επισκέφτηκε, αγόρασε mystery boxes και αποκάλυψε τι κρυβόταν μέσα τους.

Σίγουρα πολλοί έχετε αναρωτηθεί πού καταλήγουν τα αζήτητα δέματα. Στη Βαρκελώνη υπάρχει το Surprise Box, ένα κατάστημα όπου μπορεί κανείς να αγοράσει «mystery boxes», πακέτα δηλαδή που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό προορισμό τους.

Αυτό ακριβώς έκανε και η TikToker Μελίκα Ζάιντι, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της με τους ακόλουθούς της στο TikTok. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Από πού προέρχονται τα mystery boxes

Όπως εξήγησε η ίδια, τα πακέτα προέρχονται από γνωστούς λιανοπωλητές όπως το Amazon, το eBay και το Temu. Δεν επιτρέπεται να ανοιχτούν πριν την αγορά και φυσικά δεν μπορούν να επιστραφούν.

Η τιμή καθορίζεται από το βάρος με το κιλό να κοστίζει 24,95 ευρώ. Έτσι, κάθε αγορά είναι ένα πραγματικό «τυχερό παιχνίδι» που κρύβει εκπλήξεις.

Ξεκινώντας το πρώτο βίντεό της, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 4,1 εκατομμύρια προβολές, η Μελίκα είπε: «Αυτό είναι ένα από εκείνα τα μαγαζιά που πουλάνε αζήτητα και χαμένα πακέτα. Είναι σαν μυστήριο. Απλά αγοράζεις τυχαία πακέτα κάποιου άλλου. Θα το δοκιμάσω. Κοιτάξτε όλα αυτά τα πακέτα. Θεέ μου συγνώμη. Συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν».

Η TikToker δεν άργησε να βρει αρκετά πακέτα που της κίνησαν το ενδιαφέρον, όπως ένα που πίστευε ότι είχε μια τσάντα και ένα άλλο με το σχήμα ρακέτας του τένις. «Είναι τόσο συναρπαστικό και διασκεδαστικό», σχολίασε.

Αγόρασε παιχνιδοκονσόλα μόλις με τρία ευρώ

Τελικά, αγόρασε ένα μικρό πακέτο μόλις τριών ευρώ. Όταν το άνοιξε, βρήκε μια μικρή παιχνιδοκονσόλα: «Αυτό είναι το πιο χαριτωμένο πράγμα», είπε ενθουσιασμένη. «Θεέ μου, κοίτα. Είναι σαν μια μικρή παιχνιδομηχανή. Βλέπεις; Είναι σαν μια μικρή κονσόλα παιχνιδιών. Αυτό είναι πραγματικά πολύ χαριτωμένο για τρία ευρώ. Στην πραγματικότητα θα πάρω κι άλλο γιατί είμαι ακόμα στο μαγαζί, αλλά νομίζω πως θα πάρω κι άλλο γιατί είναι συναρπαστικό».

Η εμπειρία της Μελίκα δείχνει πως τα mystery boxes δεν είναι απλώς ένας τρόπος να ανακαλύψεις τυχαία αντικείμενα, αλλά και μια viral τάση που μαγνητίζει εκατομμύρια θεατές στα social media.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ