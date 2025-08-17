Ο Geoffrey Hinton, γνωστός ως «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την υπεροχή της AI και αποκαλύπτει τη μοναδική στρατηγική που μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωσή μας απέναντι στα υπερνοήμονα συστήματα.

Ο Geoffrey Hinton, ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» και πρωτοπόρος των νευρωνικών δικτύων, παραδέχεται ότι ανησυχεί βαθιά για τις δυνατότητες της AI. Σε συνέντευξή του παρομοίασε την ανάπτυξή της με το μεγάλωμα ενός τίγρη. Όσο είναι μικρός μοιάζει ακίνδυνος, αλλά όταν μεγαλώσει γίνεται αδύνατο να ελεγχθεί.

Ο Hinton προειδοποιεί ότι μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες η AI θα ξεπεράσει σε ευφυΐα τον άνθρωπο, μια εξέλιξη που θεωρεί εξαιρετικά τρομακτική και αναπόφευκτη. Η προσπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν την ανθρώπινη κυριαρχία μέσω περιορισμών δεν θα αποδώσει, καθώς τα συστήματα θα βρίσκουν τρόπους να τους παρακάμπτουν.

Η μόνη πιθανή λύση: Ενσωμάτωση «μητρικών ενστίκτων» στην AI

Μιλώντας στο συνέδριο Ai4 στο Λας Βέγκας, ο Hinton παρουσίασε τη μοναδική στρατηγική που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη σωτηρία μας: «Να ενσωματωθούν "μητρικά ένστικτα" στα συστήματα AI, ώστε να νοιάζονται για την ανθρωπότητα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η σχέση μητέρας-βρέφους είναι το μόνο παράδειγμα όπου ένα πιο έξυπνο ον υποτάσσεται σε ένα λιγότερο έξυπνο.

Σύμφωνα με τον Hinton, οι υπερνοήμονες μηχανές θα αποκτήσουν γρήγορα δύο βασικούς στόχους: να διατηρούν την ύπαρξή τους και να αποκτούν περισσότερο έλεγχο. Αν δεν έχουν «ενστικτώδη φροντίδα» για τους ανθρώπους, τότε η επιβίωση της ανθρωπότητας θα τεθεί σε κίνδυνο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ