«Επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας» 4.000€ σε υπαλλήλους της Βουλής: Έξαλλοι οι Πυροσβέστες

To επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους της Βουλής, εξοργίζει τους Εποχικούς Πυροσβέστες.

Την οργή των Εποχικών Πυροσβεστών προκαλεί το «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» ύψους 4.000 ευρώ που θα πάρουν οι υπάλληλοι της Βουλής, τη στιγμή που οι πρώτοι ζητούν τα αυτονόητα...

Η δημοσίευση στο facebook:

«Το είδαμε κι αυτό… Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», με αναδρομικότητα παρακαλώ!

Απόλυτα λογικό βέβαια!! Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.

Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δεν θεωρούνται «επικίνδυνα και ανθυγιεινά», τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής.

Με τέτοιες αποφάσεις εξομοιώνονται τα πραγματικά επικίνδυνα επαγγέλματα με τα γραφεία, χάνοντας κάθε αξία ο ίδιος ο όρος «επικίνδυνο & ανθυγιεινό». Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά.

Η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Και εμείς σας παραδίδουμε στη χλεύη της...».

