Αυτές είναι οι 5 θέσεις εργασίας που το AI δημιουργεί και θα πληρώνουν μέχρι και 300.000 το χρόνο

Ανακάλυψε τις 5 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και υπόσχονται μισθούς έως 300.000 ευρώ το χρόνο. Μάθε ποια επαγγέλματα θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και πώς μπορείς να προετοιμαστείς.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει για πάντα τον κόσμο της εργασίας. Αν και πολλοί φοβούνται ότι το AI θα «κλέψει» θέσεις από εργαζόμενους σε τομείς όπως ταχυμεταφορές, εξυπηρέτηση πελατών ή εστίαση, η αλήθεια είναι πως φέρνει μαζί του και κάτι εντελώς διαφορετικό: νέες, καλά αμειβόμενες δουλειές που σήμερα δεν υπάρχουν καν.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Medium, πέντε νέα επαγγέλματα ετοιμάζονται να μπουν δυναμικά στην αγορά — και κάποια από αυτά μπορεί να φτάσουν αμοιβές έως και 300.000 ευρώ το χρόνο.

1. AI Prompt Engineer για Συναισθήματα

Η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι μόνο έξυπνη, αλλά και… ευαίσθητη. Εταιρείες θα χρειάζονται ειδικούς για να «διδάξουν» στα AI συστήματα πώς να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινα συναισθήματα.

Τι απαιτείται: Συνδυασμός τεχνολογικών γνώσεων και ψυχολογίας.

Μισθός: Έως 300.000 ευρώ.

2. Digital Persona Designer

Οι εικονικοί influencers στο Instagram που βλέπεις δεν είναι πια φαντασία. Ο ρόλος του Digital Persona Designer είναι να δημιουργεί ψηφιακές προσωπικότητες με ιστορία, χαρακτήρα και φωνή — από online γυμναστές μέχρι εικονικούς παρουσιαστές.

Τι απαιτείται: Δημιουργικότητα, storytelling και γνώση AI εργαλείων.

3. Ethical Algorithm Auditor

Οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν το περιεχόμενο που βλέπουμε στα social media. Αν όμως αυτοί γίνουν προκατειλημμένοι ή επικίνδυνοι, χρειάζονται ειδικοί για να τους ελέγχουν.

Τι απαιτείται: Γνώση data science, δεοντολογίας και νομικού πλαισίου.

Στόχος: Δικαιοσύνη και διαφάνεια.

4. Synthetic Memory Curator

Το AI μπορεί να θυμάται όσα του λες — αλλά ποιος αποφασίζει τι μένει και τι «ξεχνιέται»; Ο επιμελητής τεχνητής μνήμης θα διαμορφώνει τις αναμνήσεις των AI βοηθών για να είναι χρήσιμοι, ανθρώπινοι και ασφαλείς.

Τι απαιτείται: Data science, αφήγηση και κατανόηση ψυχικής υγείας.

5. AI World Builder

Φαντάσου «έξυπνες» πόλεις, σχολεία και σπίτια που προσαρμόζονται στις ανάγκες των κατοίκων τους. Οι AI World Builders θα σχεδιάζουν αυτούς τους χώρους, συνδυάζοντας τεχνολογία, αρχιτεκτονική και gaming design.

Τι απαιτείται: Δημιουργικότητα και κατανόηση συστημάτων AI.

