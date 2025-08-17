Κουέντιν Ταραντίνο: O... βαρετός λόγος που ακύρωσε την 10η και τελευταία ταινία του «The Movie Critic»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τους λόγους που τον οδήγησαν να ακυρώσει την πολυαναμενόμενη δέκατη ταινία του, «The Movie Critic», και γιατί αποφάσισε να μην προχωρήσει με το φινάλε της καριέρας του.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο έδωσε τέλος στις φήμες, αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον ώθησαν να ακυρώσει την πολυαναμενόμενη δέκατη ταινία του, με τίτλο «The Movie Critic», η οποία είχε ανακοινωθεί ως η τελευταία του δημιουργία.

Η ταινία, που επρόκειτο να διαδραματίζεται στην Καλιφόρνια του 1977 και να εστιάζει στη ζωή ενός κριτικού κινηματογράφου, αναβλήθηκε τον Απρίλιο του 2024, χωρίς τότε να δοθούν επίσημες εξηγήσεις. Ο ίδιος ο Ταραντίνο, μιλώντας στο podcast «The Church of Tarantino», εξήγησε πως, παρότι το σενάριο ήταν ήδη γραμμένο, επέλεξε να μην προχωρήσει στην παραγωγή, καθώς αμφέβαλε αν το θέμα της ταινίας μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

«Μπορώ να το κάνω όποτε θέλω, γιατί είναι ήδη γραμμένο», ανέφερε. «Όμως αποφάσισα να μην το ξεκινήσω τώρα. Σκέφτηκα να το γράψω ως ταινία και να δω αν λειτουργεί καλύτερα, αλλά μετά το σταμάτησα. Και ο λόγος ήταν λίγο τρελός».

Ο Ταραντίνο εξήγησε ότι η πρόκληση που έθεσε στον εαυτό του ήταν να καταφέρει να κάνει ενδιαφέρουσα μια ιστορία για ένα επάγγελμα που θεωρείται από πολλούς βαρετό. «Κάθε ταινία μου υπόσχεται πολλά, εκτός από αυτήν», πρόσθεσε. «Ποιος θέλει να δει μια ταινία ή τηλεοπτική σειρά για έναν κριτικό κινηματογράφου; Αν το καταφέρω, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα».

Η «The Movie Critic» θεωρούνταν πνευματική συνέχεια του «Once Upon a Time… in Hollywood», καθώς οι δύο ιστορίες εκτυλίσσονται στον ίδιο κόσμο και την ίδια πόλη, χωρίς όμως να έχουν κοινούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, διέψευσε τις φήμες που ήθελαν τον Μπραντ Πιτ να επαναλαμβάνει τον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, χαρακτηρίζοντας τις «ανοησίες». Αν και παραδέχτηκε πως του άρεσε πολύ το σενάριο, παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε το ίδιο ενθουσιασμό για την υλοποίηση του έργου κατά την προπαραγωγή.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Ταραντίνο συνεχίζει να διατηρεί την υπόσχεσή του να αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση της δέκατης ταινίας του, όμως όπως φαίνεται η συγκεκριμένη δεν θα είναι αυτή η ταινία που θα σηματοδοτήσει το φινάλε της καριέρας του.

