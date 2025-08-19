Τι αλλαγές θα φέρει η σειρά Apple Watch Series 12;

Τι αναμένουμε στα Apple Watch Series 12;

Η Apple ετοιμάζει τη σειρά Apple Watch Series 12 για το 2026 και αναμένεται να φέρει μια σημαντική ανανέωση στον σχεδιασμό και τις δυνατότητες του δημοφιλούς smartwatch της. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το νέο μοντέλο θα διαθέτει σχεδιαστικά στοιχεία που εμπνέονται από την πλατφόρμα visionOS, με ημιδιαφανές «γυάλινο» look, στρογγυλά κουμπιά και απλοποιημένη πλοήγηση για μια συνολική ομοιομορφία ανάμεσα στο Watch και τις υπόλοιπες συσκευές της Apple.

Το watchOS 26, που θα συνοδεύει το ρολόι, εισάγει το στυλ Solarium, με νέο συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και Κέντρο Ελέγχου βασισμένα στην κομψότητα και τη διαφάνεια του σχεδιασμού. Επιπλέον, αναμένονται νέες προσόψεις ρολογιού εμπνευσμένες από το νέο λογισμικό, ενώ η Apple πιθανότατα θα ενσωματώσει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στη σύνδεση με το iPhone.

Αν και το Apple Watch δεν διαθέτει την υπολογιστική ισχύ για Apple Intelligence στη συσκευή, φημολογείται ότι ορισμένες λειτουργίες θα προσφέρονται μέσω του iPhone, όπως διαχείριση μπαταρίας με AI, πιο έξυπνη Siri και καλύτερες περιλήψεις ειδοποιήσεων.

Στον τομέα της υγείας, η μεγαλύτερη καινοτομία αναμένεται να είναι η δυνατότητα παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης. Αν το τμήμα ανάπτυξης της Apple ξεπεράσει τις δυσκολίες, ο αισθητήρας αυτός θα επιτρέπει ανίχνευση υπέρτασης, χωρίς ωστόσο να παρέχει ακριβείς τιμές. Παράλληλα, υπάρχουν φήμες για micro-LED οθόνη, η οποία θα είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά το 2026, με σαφώς βελτιωμένη φωτεινότητα και ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης, αλλά και νέο μέταλλο στο πίσω μέρος της συσκευής - αντί για κεραμικό - με μεγαλύτερο πηνίο φόρτισης και ενσωματωμένη κεραία για καλύτερη ασύρματη συνδεσιμότητα.

Η αναβάθμιση θα επεκταθεί και στις πιο προσιτές εκδόσεις, όπως το Apple Watch SE, όπου είναι πιθανό να προστεθεί Ultra Wideband τσιπ για λειτουργίες όπως το Precision Finding, καθώς και περισσότερες υγειονομικές δυνατότητες, με την πιθανή προσθήκη ανίχνευσης άπνοιας ύπνου.