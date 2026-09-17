Μετακινούν γέφυρα 1.130 μέτρων με υδραυλικούς γρύλους: Το θέαμα εντυπωσιάζει (vid)

Μια γιγάντια σιδηροδρομική γέφυρα στην Ισπανία μετακινείται σταδιακά με υδραυλικούς γρύλους στο πλαίσιο ενός έργου 300 εκατ. ευρώ.

Πώς μετακινείς μια γέφυρα μήκους 1.130 μέτρων χωρίς να τη διαλύσεις και χωρίς να σταματήσεις ό,τι βρίσκεται από κάτω της; Η απάντηση βρίσκεται σε ένα τεράστιο σιδηροδρομικό έργο στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, όπου ένα μεταλλικό τμήμα εκατοντάδων μέτρων προχωρά σταδιακά με τη βοήθεια υδραυλικών γρύλων.

Η εικόνα είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Μια κατασκευή που μοιάζει ακίνητη και σχεδόν αδύνατο να μετακινηθεί, στην πραγματικότητα σπρώχνεται αργά προς τη θέση της. Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί ήδη 204 μέτρα, ενώ το μεταλλικό τμήμα που κατασκευάζεται με αυτή τη μέθοδο έχει μήκος 357 μέτρα.

Η γέφυρα που προχωρά βήμα βήμα

Η τεχνική που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί είναι γνωστή ως μέθοδος προώθησης. Η μεταλλική κατασκευή συναρμολογείται και στη συνέχεια οι υδραυλικοί γρύλοι την ωθούν σταδιακά, μέχρι να φτάσει στο σημείο όπου πρέπει να τοποθετηθεί.

Ακούγεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί τεράστια ακρίβεια. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να στηθεί ολόκληρη η γέφυρα πάνω από τον δρόμο και τις υποδομές που βρίσκονται από κάτω. Έτσι περιορίζονται σημαντικά οι παρεμβάσεις στο έδαφος και οι δυσκολίες που θα δημιουργούσε μια συμβατική κατασκευή.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας και αποτελεί μέρος μιας νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης. Το έργο, γνωστό ως Los Tramposos, φτάνει τα 1.130 μέτρα και περνά πάνω από την εθνική οδό N-601 και τις συνδέσεις της με την VA-30. Πρόκειται για μία από εκείνες τις κατασκευές που δύσκολα αντιλαμβάνεσαι το μέγεθός τους αν δεν τις δεις από κοντά.

Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που κάνει το έργο ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η γέφυρα δεν κατασκευάζεται απλώς για να δημιουργηθεί άλλη μία σιδηροδρομική διάβαση. Αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που θα επιτρέψει στα εμπορευματικά τρένα να παρακάμπτουν το κέντρο της πόλης.

Η επένδυση για ολόκληρη την υποδομή φτάνει περίπου τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η νέα σύνδεση αναμένεται να μειώσει σημαντικά την κίνηση των τρένων μέσα από τον αστικό ιστό.

Και μέχρι να ολοκληρωθεί, η γέφυρα θα έχει κάνει κάτι που μοιάζει παράδοξο: θα έχει μετακινηθεί εκατοντάδες μέτρα ενώ ακόμη κατασκευάζεται.

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