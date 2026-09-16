Η Xiaomi λανσάρει τη νέα σειρά REDMI Note 17, διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τις 17 Σεπτεμβρίου

Η Xiaomi παρουσίασε επίσημα τη σειρά REDMI Note 17, τη νέα γενιά της δημοφιλούς σειράς smartphones REDMI Note, κατά τη διάρκεια του REDMI Note Max Experience, στη Βουδαπέστη.

Στη διαδραστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Várkert Bazár και φιλοξένησε περισσότερους από 300 προσκεκλημένους από τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες, η Xiaomi αποκάλυψε τέσσερα νέα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο Pro Max μοντέλο στην ιστορία της σειράς, το REDMI Note 17 Pro Max 5G. Η νέα γενιά REDMI Note διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες με δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης για μεγαλύτερη αυτονομία.

Eπίσης, ενισχυμένη αντοχή στο νερό και τις πτώσεις και μια ολοκαίνουργια σχεδιαστική ταυτότητα, μέσα από την οποία φέρνει μια πρωτοποριακή συσκευή με αξιοπιστία που διαρκεί στη mid-range κατηγορία, υλοποιώντας το όραμα της REDMI για ένα smartphone σχεδιασμένο να αντέχει στον χρόνο.

Επικεφαλής της νέας γενιάς smartphones βρίσκεται το πρώτο REDMI Note Pro Max. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G συνδυάζει νέο, τολμηρό σχεδιασμό, REDMI Titan Quality, εμπειρίες επιπέδου flagship και τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει διαθέσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη, χωρητικότητας 9.210mAh¹. Μαζί με τα REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17, η σειρά των τεσσάρων συσκευών φέρνει τη φιλοσοφία Built for Years της REDMI σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και τρόπο ζωής.

Με το REDMI Titan Quality, η νέα σειρά εκφράζει τη δέσμευση της Xiaomi για smartphones, σχεδιασμένα να παραμένουν αξιόπιστα έπειτα από χρόνια καθημερινής χρήσης. Η φιλοσοφία αυτή επεκτείνεται και στην εμπειρία χρήσης σε βάθος χρόνου, με έως και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη σειρά και, σε επιλεγμένα μοντέλα, έως και έξι χρόνια διατήρησης της υγείας της μπαταρίας². Το REDMI Note 17 Pro Max 5G προχωρά ακόμη παρακάτω, προσφέροντας εμπειρία λογισμικού που παραμένει σαν καινούργιο για έξι χρόνια³, με σκοπό την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Σχεδιασμένη για χρόνια καθημερινής χρήσης

Στην καρδιά της νέας σειράς, βρίσκεται το REDMI Titan Quality, ένα νέο πρότυπο ποιότητας που αναπτύχθηκε από κοινού με την TÜV SÜD, με τη φιλοσοφία «built to last, made to trust». Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G είναι τα πρώτα smartphones στον κλάδο που λαμβάνουν την πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification⁴, επιβεβαιώνοντας τις επιδόσεις τους σε τρεις κρίσιμους τομείς καθημερινής αξιοπιστίας: αντοχή στις πτώσεις, αντοχή στο νερό και απόδοση της μπαταρίας. Παράλληλα, ολόκληρη η σειρά REDMI Note 17 διαθέτει το REDMI Titan Battery System, που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα με έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει μπαταρία 9.210mAh, προσφέροντας έως και τρεις ημέρες αυτονομίας, ενώ μόλις 20 λεπτά φόρτισης επαρκούν για μία ολόκληρη ημέρα χρήσης⁵. Υποστηρίζει 100W HyperCharge και αντίστροφη φόρτιση 27W. Το REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτει μπαταρία 8.340mAh με 67W HyperCharge, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 εξοπλίζονται με μπαταρίες 7.700mAh και υποστηρίζουν 45W turbo charging⁶. Σε ολόκληρη τη σειρά, οι μπαταρίες διατηρούν το 80% ή περισσότερο της αρχικής τους χωρητικότητας μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης, που αντιστοιχούν σε περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης⁷. Τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 έχουν επίσης λάβει πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Battery Performance Certification.

Τα Pro μοντέλα διαθέτουν επιπλέον REDMI Titan Structure, που συνδυάζει ενισχυμένη εσωτερική αρχιτεκτονική με ολοκληρωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό. Και τα δύο διαθέτουν πιστοποίηση IP66 και IP68 και έχουν υποβληθεί σε απαιτητικές δοκιμές αντοχής στο νερό⁸. Παράλληλα, έχουν δοκιμαστεί για αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως και τριών μέτρων σε επιφάνειες γρανίτη, με πιστοποίηση από την SGS⁹.

Flagship εμπειρία, πιο προσιτή

Η ανθεκτικότητα συμπληρώνεται από μια premium εμπειρία καθημερινής χρήσης. Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών 1.5K, με μέγιστη φωτεινότητα έως και 3.500 nits, προσφέροντας υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας και εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους.

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G εξοπλίζεται με την Snapdragon® 6 Gen 5 Mobile Platform και υποστηρίζει έως και 24GB RAM μέσω Memory Extension, ενώ τα Xiaomi HyperAI¹⁰, Google Gemini¹¹ και Circle to Search with Google φέρνουν στη σειρά δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα¹².

Η νέα γενιά REDMI Note εισάγει επίσης μια ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα, με επανασχεδιασμένο camera module, επίπεδες οθόνες, απαλά στρογγυλεμένες γωνίες και ξεχωριστά φινιρίσματα. Η αποκλειστική έκδοση Cloud Blush του REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα, το οποίο, υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας¹³ μεταμορφώνεται από λευκό σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση.

Με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενισχυμένη αντοχή, premium οθόνες, ισχυρές επιδόσεις και προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης, η σειρά REDMI Note 17 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone, όχι μόνο από την πρώτη ημέρα, αλλά για χρόνια χρήσης.

Η σειρά REDMI Note 17 στο «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη νέα σειρά REDMI Note 17 στο «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», τη μεγάλη 24ωρη γιορτή του Δήμου Αθηναίων που επιστρέφει στην οδό Αθηνάς στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τα REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 θα βρίσκονται στην καρδιά της δράσης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τις εντυπωσιακές ιδιότητές τους, μέσα σε ένα 24ωρο γεμάτο δραστηριότητες και εμπειρίες στην πόλη.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η σειρά REDMI Note 17 θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Η σειρά REDMI Note 17 θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G θα είναι διαθέσιμο σε τρεις χρωματικές επιλογές, Black, Green και Cloud και σε δύο εκδόσεις: 8GB+256GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 599,90€ και 8GB+512GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 679,90€.

Το REDMI Note 17 Pro 5G θα είναι διαθέσιμο σε τρεις χρωματικές επιλογές, Black, Blue και Purple, στην έκδοση 6GB+256GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 479,90€.

Το REDMI Note 17 5G θα είναι διαθέσιμο σε τρεις χρωματικές επιλογές, Black, Blue και Purple και σε δύο εκδόσεις: 6GB+128GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 349,90€ και 6GB+256GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 399,90€.

Το REDMI Note 17 θα είναι διαθέσιμο σε τρεις χρωματικές επιλογές, Black, Blue και Purple και σε δύο εκδόσεις: 4GB+128GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 299,90€ και 6GB+256GB, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 349,90€.

Early Bird Promo

Την περίοδο από 17 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και 4 Οκτωβρίου 2026, για το νέο REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+256GB, θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 539,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+256GB θα διαμορφωθεί στα 599,90€.

Την ίδια περίοδο, για το νέο REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+512GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 599,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+512GB θα διαμορφωθεί στα 679,90€.

Την περίοδο από 17 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και 4 Οκτωβρίου 2026, για το νέο REDMI Note 17 Pro 5G 6GB+256GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 419,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 Pro 5G 6GB+256GB θα διαμορφωθεί στα 479,90€.

Την περίοδο από 17 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και 4 Οκτωβρίου 2026, για το νέο REDMI Note 17 5G 6GB+128GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 299,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 5G 6GB+128GB θα διαμορφωθεί στα 349,90€.

Την ίδια περίοδο, για το νέο REDMI Note 17 5G 6GB+256GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 349,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 5G 6GB+256GB θα διαμορφωθεί στα 399,90€.

Την περίοδο από 17 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και 4 Οκτωβρίου 2026, για το νέο REDMI Note 17 4GB+128GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 249,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 4GB+128GB θα διαμορφωθεί στα 299,90€.

Την ίδια περίοδο, για το νέο REDMI Note 17 6GB+256GB θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 299,90€. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η προτεινόμενη τιμή λιανικής για το REDMI Note 17 6GB+256GB θα διαμορφωθεί στα 349,90€.

Επιπλέον benefits για τη σειρά REDMI Note 17

Με την αγορά συσκευής της σειράς REDMI Note 17, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις ακόλουθες παροχές:

Spotify Premium – 3 μήνες

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και αφορά μόνο νέους χρήστες. Για την αξιοποίησή της, η συσκευή θα πρέπει να έχει αγοραστεί και ενεργοποιηθεί και η προσφορά να έχει εξαργυρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2028, στις 23:59 τοπική ώρα.

Οδηγίες εξαργύρωσης

Όροι και προϋποθέσεις Spotify Premium

Google One – 6 μήνες | 200GB cloud storage

Η προσφορά ισχύει στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Για την αξιοποίησή της, η συσκευή θα πρέπει να έχει αγοραστεί και ενεργοποιηθεί και η προσφορά να έχει εξαργυρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, στις 23:59 τοπική ώρα.

Όροι και προϋποθέσεις Google One

YouTube Premium – 2 μήνες

Η προσφορά ισχύει στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και αφορά αποκλειστικά νέους χρήστες που δεν είχαν στο παρελθόν συνδρομή σε YouTube Premium, YouTube Music Premium ή YouTube Premium Lite. Για την αξιοποίησή της, η συσκευή θα πρέπει να έχει αγοραστεί και ενεργοποιηθεί και η προσφορά να έχει εξαργυρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2028, στις 23:59 τοπική ώρα.

Όροι και προϋποθέσεις YouTube Premium

Δωρεάν αντικατάσταση οθόνης

Με την αγορά συσκευής της σειράς REDMI Note 17, παρέχεται μία δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 24 μηνών.

Δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας

Με την αγορά συσκευής της σειράς REDMI Note 17, παρέχεται μία δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας εντός 36 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά REDMI Note 17, επισκεφτείτε το mistore-greece.gr.







