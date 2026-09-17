«Υποβρύχιο στη στεριά»: Οι αχανείς υπόγειες πυραυλικές πόλεις της Κίνας και το μήνυμα στις ΗΠΑ

Πλάνα της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης και πρόσφατες δορυφορικές αναλύσεις ρίχνουν φως στο δαιδαλώδες «υπόγειο σινικό τείχος», ένα δίκτυο σηράγγων χιλιάδων χιλιομέτρων σχεδιασμένο να αντέξει ακόμα και πυρηνικό πλήγμα

Την εβδομάδα που οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν επισήμως ότι διαθέτουν όπλα σε τροχιά, το Πεκίνο αποφάσισε να προβάλλει το λεγόμενο «υπόγειο σινικό τείχος». Με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό μάλιστα τόνο αφού τα σχετικά πλάνα έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση της Κίνας, προβάλλοντας πλάνα από τη μετακίνηση διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο οχυρωμένων σηράγγων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προστατευμένο πλέγμα στρατιωτικών υποδομών, σχεδιασμένο με βασικό στόχο να εγγυηθεί την ικανότητα δεύτερου, ανταποδοτικού πλήγματος, ακόμη κι αν οι επιφανειακές βάσεις της χώρας δεχθούν προληπτικό πυρηνικό χτύπημα.

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