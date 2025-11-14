Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο νόμος δεν θα περάσει - Θα ακυρωθεί στην πράξη»

Μέλη του Ρουβίκωνα προχώρησαν σε παρέμβαση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, άνοιξαν πανό μπροστά στο μνημείο το οποίο αναγράφει: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα και ήδη έχουν γίνει 23 προσαγωγές.

