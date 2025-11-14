Σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος τον ιδιοκτήτη του: Οι λεπτομέρειες σοκάρουν

Ένας άνδρας στην Πενσυλβάνια τραυματίστηκε όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε από άλμα του σκύλου του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Σίλινγκτον της Πενσυλβάνια, όπου ένας 53χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραυματισμός προήλθε όταν το κυνηγετικό του όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη να αποδίδει το συμβάν... στον σκύλο του.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 11ης Νοεμβρίου και βρήκε τον άνδρα με τραύμα στο κάτω μέρος της πλάτης. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, το κατοικίδιό του φέρεται να ανέβηκε στο κρεβάτι και, άγνωστο πώς, να προκάλεσε την εκπυρσοκρότηση του όπλου που βρισκόταν εκεί.

Ο αστυνομικός Μάικλ Σκούνε, μιλώντας στο τοπικό δίκτυο WFMZ, εξήγησε ότι το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση: «Οι πληροφορίες που λάβαμε αναφέρουν πως ο σκύλος πήδηξε στο κρεβάτι, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει τον άνδρα. Δεν είναι σαφές πού βρισκόταν το όπλο, ούτε αν υπήρξε ακούσια επαφή της πατούσας του σκύλου με τη σκανδάλη ή πιθανή μηχανική βλάβη».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρέντινγκ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρότι δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Ο Σκούνε χαρακτήρισε το συμβάν ως μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες, υπενθυμίζοντας τα βασικά μέτρα ασφαλούς χειρισμού όπλων: «Κάθε όπλο πρέπει να θεωρείται επικίνδυνο. Να βρίσκεται πάντα σε ασφαλή κατεύθυνση και τα δάχτυλα μακριά από τη σκανδάλη. Εδώ όλα πήγαν στραβά την πιο ακατάλληλη στιγμή».

Παρά το ατυχές περιστατικό, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα κατοικίδια αποδεικνύονται σωτήρια για τους ιδιοκτήτες τους. Όπως στην ιστορία του Ντέιβιντ Λίντσεϊ, ο οποίος έμαθε ότι έχει σοβαρό αγγειακό πρόβλημα μόνο και μόνο επειδή το μπουλντόγκ του δάγκωσε -κυριολεκτικά μέχρι το κόκαλο- το πόδι του, οδηγώντας τον εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί ανακάλυψαν τότε ότι είχε δύο πλήρως φραγμένες αρτηρίες. Ο ίδιος, αν και σοκαρισμένος, δηλώνει πως ο σκύλος του «του έσωσε τη ζωή».

