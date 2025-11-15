Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα

Ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, ωστόσο κανείς δεν έκανε τη λαβή Heimlich.

Κρίσιμες ώρες ζει η οικογένεια του 22χρονου Μάκη, ο οποίος υπέστη πνιγμό ενώ έτρωγε μπέργκερ σε κατάστημα ταχείας εστίασης στη Μεταμόρφωση, όπου είχε πάει με την παρέα του. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν φίλοι του 22χρονου στο Star, ο Μάκης βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

