Ο Χίτλερ έπασχε από μικροφαλλία: Πώς επηρέασε τη ζωή και τη νοσηρή του σκέψη

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ αποκαλύπτει ότι ο αιμοσταγής δικτάτορας έπασχε από μικροφαλλία και είχε γενετική προδιάθεση για ψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές παθήσεις.

Ένα τραγούδι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χλεύαζε όχι μόνο τον Χίτλερ αλλά ολόκληρη την ανώτατη διοίκηση των Ναζί για την έλλειψη ανδρισμού. «Ο Χίτλερ έχει μόνο έναν όρχι, ο Γκέρινγκ έχει δύο αλλά πολύ μικρούς, ο Χίμλερ το ίδιο, αλλά ο καημένος ο Γκέμπελς δεν έχει καθόλου».

Τώρα, ένα ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Channel 4 με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το Αποτύπωμα ενός Δικτάτορα» αποκάλυψε ότι το τραγούδι δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι συμμαχικής προπαγάνδας, αλλά είχε τις ρίζες του στην πραγματικότητα - τουλάχιστον όσον αφορά στον δικτάτορα.

Μετά την ανάλυση του DNA του Χίτλερ, οι δημιουργοί του προγράμματος ανακάλυψαν ότι ο δικτάτορας έπασχε από σύνδρομο Kallmann, το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν χαμηλή τεστοστερόνη, ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και έλλειψη όσφρησης.

