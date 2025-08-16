Ο δρόμος που προκαλεί τους οδηγούς: Η πιο μεγάλη ευθεία στον κόσμο αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα

Η Σαουδική Αραβία κατέχει το Ρεκόρ Γκίνες με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο: 240 χλμ. χωρίς καμία στροφή μέσα στην έρημο.

Ένας αυτοκινητόδρομος στη Σαουδική Αραβία έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, καθώς διαθέτει το μακρύτερο ευθύ τμήμα δρόμου στον κόσμο. Πρόκειται για τον Highway 10, έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 1.474 χιλιομέτρων που συνδέει την πόλη Al Darb, στα νοτιοδυτικά, με το Al Batha, στα ανατολικά της χώρας.

Το ρεκόρ που άφησε πίσω την Αυστραλία

Η μεγαλύτερη «ιδιαιτερότητα» του Highway 10 είναι ένα κομμάτι του μήκους 240 χιλιομέτρων (149 μιλίων) που διασχίζει την έρημο Rub-al-Khali χωρίς ούτε μία στροφή. Το τμήμα αυτό ξεκινά από τη διασταύρωση με τον Highway 75 στην περιοχή Haradh και φτάνει μέχρι τον Highway 95, λίγο πριν την πόλη Al Batha, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με τον τρόπο αυτό, η Σαουδική Αραβία «έκλεψε» τον τίτλο από την Αυστραλία, όπου το Eyre Highway κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με ένα τμήμα 146,6 χιλιομέτρων (91,1 μιλίων).

Από ιδιωτικός δρόμος… σε δημόσιο ρεκόρ

Το συγκεκριμένο κομμάτι του Highway 10 κατασκευάστηκε αρχικά ως ιδιωτικός δρόμος για τον βασιλιά Fahd. Σύντομα όμως εντάχθηκε στο δημόσιο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα βασική αρτηρία μεταφοράς αγαθών, κυρίως από φορτηγά που διασχίζουν ολόκληρη τη χώρα.

Γιατί τον λένε «τον πιο βαρετό δρόμο στον κόσμο»

Παρά τη σπουδαιότητά του για τη Σαουδική Αραβία, το Guinness το αποκαλεί και «τον πιο βαρετό δρόμο στον κόσμο». Ο λόγος είναι απλός:

Απόλυτα επίπεδος δρόμος

Καμία καμπύλη για σχεδόν 2 ώρες οδήγησης

Έρημο τοπίο χωρίς δέντρα, βουνά ή αξιοθέατα

Η οδήγηση σε αυτόν τον δρόμο θεωρείται πρόκληση συγκέντρωσης, καθώς η μονοτονία μπορεί εύκολα να κουράσει τους οδηγούς.

Χρειάζεσαι 2 ώρες για να φτάσεις στο τέλος του

Σύμφωνα με το Guinness, η οδήγηση στο υπερευθύ κομμάτι του Highway 10 έχει εκτιμώμενο χρόνο περίπου δύο ωρών. Αν και για τους περισσότερους φαντάζει κουραστικό, για τους λάτρεις των extreme road trips αποτελεί μια μοναδική εμπειρία.

