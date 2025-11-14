Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026: Ζητούν προετοιμασία

Το φαινόμενο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου και απαιτείται σχεδιασμός και οργάνωση από τώρα.

Ένα σπάνιο φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του στις 12 Αυγούστου 2026, όταν θα συμβεί μία ολική έκλειψη ηλίου, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Οι λάτρεις του διαστήματος αναμένεται να συρρεύσουν σε ένα μέρος του πλανήτη, από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη. Την Ισπανία, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες κόσμου, παρατηρητών του φαινομένου, κάτι που ωστόσο εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και οργάνωσης.

Το φαινόμενο δεν θα είναι μεμονωμένο. Θα αποτελεί μέρος μιας τριλογίας εκλείψεων που θα συμβούν μεταξύ 2026 και 2028, μετατρέποντας την Ισπανία σε διεθνές σημείο αναφοράς για την επιστήμη και τον τουρισμό που ειδικεύεται στην αστρονομία.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr