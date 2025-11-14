«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας: Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε δευτερόλεπτα

Πλάνα από εκπαιδευτική άσκηση του κινεζικού στρατού με τα ρομπότ λύκους στην πρώτη γραμμή της επίθεσης

Η Κίνα προχωρά αλματωδώς στην ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων στον στρατό της, τα οποία θα ενισχύσουν την πρώτη γραμμή σε μία υποτιθέμενη σύγκρουση, για παράδειγμα στην Ταιβάν.

Σε μία εκπαιδευτική άσκηση που πραγματοποίησε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) τον περασμένο μήνα, πλάνα της οποίας μετέδωσε η Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV), η 72η Ομάδα Στρατιών της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου του PLA προσομοίωσε μια επίθεση στην Ταϊβάν με μια αμφίβια προσγείωση στην οποία χρησιμοποίησε τετράποδα «ρομπότ λύκου» που εργάζονταν μαζί με drones σε συντονισμένες επιθέσεις.

