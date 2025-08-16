«Μιλούν» σαν εμάς: Η απίστευτη ανακάλυψη ότι τα πουλιά χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας με τους ανθρώπους

Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ αποκαλύπτει ότι τα πουλιά εφαρμόζουν τον ίδιο «νόμο συντομίας» που χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι στη γλώσσα τους, συντομεύοντας τις πιο συχνές φράσεις τους για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα πουλιά κελαηδούν διαφορετικά ανάλογα με την περίσταση. Όμως μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ αποκαλύπτει κάτι εντυπωσιακό: πίσω από το τραγούδι τους κρύβεται ένας «γλωσσικός» κανόνας που ακολουθούμε κι εμείς οι άνθρωποι εδώ και χιλιετίες.

Οι ερευνητές, σε συνεργασία με τον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ, διαπίστωσαν ότι τα πουλιά εφαρμόζουν τον λεγόμενο Νόμο του Ζιπφ, την τάση να χρησιμοποιούμε πιο σύντομες «λέξεις» ή φράσεις όταν αυτές επαναλαμβάνονται συχνά.

Όπως εμείς λέμε ID αντί για identification ή ad αντί για advertisement, έτσι και τα πουλιά φαίνεται να «συντομεύουν» τις πιο δημοφιλείς μελωδίες τους.

Για να αποδείξουν την υπόθεση, οι επιστήμονες ανέλυσαν πάνω από 600 διαφορετικά κελαηδίσματα από 7 είδη και 11 πληθυσμούς πτηνών, χρησιμοποιώντας ένα νέο υπολογιστικό εργαλείο με το όνομα ZLAvian.

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: όσο πιο συχνά ακουγόταν ένα συγκεκριμένο «μοτίβο», τόσο πιο σύντομο ήταν.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η ανάγκη για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία ίσως να είναι κάτι παγκόσμιο στη φύση» τονίζει ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Τάκερ Γκίλμαν.

Η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για νέες μελέτες σε άλλα ζώα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η «γλώσσα των πουλιών» είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη απ’ όσο νομίζαμε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ