Σοβαρό ατύχημα στην Ρόδο: Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε λούνα παρκ (vid)

Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τέσσερις άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι “ταψί” μπροστά σε δεκάδες επισκέπτες.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Ρόδο, όταν τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από παιχνίδι λούνα παρκ στην περιοχή της Κρεμαστής, όπου διεξαγόταν πανηγύρι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα και κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ σε όσους το παρακολουθούν.

Το παιχνίδι “ταψί” και η στιγμή της πτώσης

Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», το ατύχημα σημειώθηκε στο γνωστό παιχνίδι «ταψί». Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, έσπασε ξαφνικά ένα από τα καθίσματα.

Το αποτέλεσμα ήταν τέσσερις επιβάτες να εκσφενδονιστούν με δύναμη, χτυπώντας πάνω στα κάγκελα.

Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα

