Η επόμενη μέρα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Ο νικητής και αυτός που δεν έχασε

Η επόμενη μέρα της συνάντησης που κράτησε 3 ώρες με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οαμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr